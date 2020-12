Paris SG Mercato : Avec le nouveau coach, de nouvelles options

Publié le 24 décembre 2020 à 19:30

Miné par les blessures dans le secteur défensif, le Paris SG pourrait être à la recherche de défenseurs. Cela tombe bien, un ancien parisien ouvre la porte à un retour et a fait une belle déclaration d'amour au club de la capitale.

Cinq défenseurs parisiens indisponibles

L'hécatombe s'abat sur la défense du Paris SG ! Encore hier, c'était le jeune Timothée Pembele (18 ans) qui était aligné en charnière centrale lors de la victoire face au RC Strasbourg. Avec Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa sur la touche, l'ancienne équipe de Thomas Tuchel manque cruellement de possibilités pour son arrière-garde. Toujours qualifié en Champions League, le club de la capitale aura sûrement besoin de forces vives et devrait être en mesure de s'en offrir pendant le mercato d'hiver.

Aurier n'écarte pas un retour dans son "club de coeur", le Paris SG

Déjà hors-course pour un défenseur de classe mondiale, le Paris SG aurait tout intêret à se renforcer sur les ailes. Les occasions risquent alors de manquer mais Serge Aurier, joueur du Paris SG de 2014 à 2017, a estimé au micro de Canal+ qu'il pourrait parfaitement revenir dans la capitale française : "Donc tu t'imagines, un jour, ça ne me dérangerait même pas, avec plaisir. Parce que c'est mon club de coeur, je ne vais jamais refuser une proposition venant de Paris, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation avec mon club, j'ai peut-être écrit quelque chose là-bas, mais je savais que ce n'était pas fini. Si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas. Si ça ne se présente pas, je suis très bien là où je suis et ça se passe très bien pour moi." Sans même chercher, voilà que le Paris Saint-Germain voit des joueurs se proposer. Reste à savoir ce que le board parisien fera de cette déclaration d'amour de Serge Aurier.













Par Chemssdine