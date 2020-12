PSG Mercato : Paris peut faire une croix sur ce défenseur

Publié le 24 décembre 2020 à 14:00

Depuis cet été et le départ de Thiago Silva à Chelsea, le PSG est à la recherche d'un patron défensif pour accompagner Presnel Kimpembe. L'une des pistes menant un grand défenseur serait déjà réglée car ce dernier devrait prolonger avec son club.

L'excellent début de saison de Kimpembe ne suffit pas au PSG

La saison 2020-2021 du PSG est décevante jusque-là. Troisièmes de Ligue 1 à la trêve, le club de la capitale est tout de même parvenu à sortir premier d'un groupe compliqué en Champions League. Les hommes de Thomas Tuchel ont tâtonné en ce début de saison, l'une des explications souvent utlisée par le technicien allemand est le nombre impressionnant de blessures qui frappe actuellement les Parisiens. Le coach allemand en a personnellement payé le prix en étant limogé à la veille de Noël. Le secteur de la défense n'est en effet pas épargné par les blessures. Déjà cinq défenseurs sont actuellement blessés dans l'effectif francilien dont le taulier du début de saison Presnel Kimpembe. Encore sauveur à Lille, le titi parisien endosse à merveille son nouveau rôle de patron de l'arrière-garde du PSG, alors que ces dirigeants se sont activés tout l'été et jusque maintenant pour lui trouver un mentor. Justement, l'une des pistes menant à Sergio Ramos serait impossible à conclure.

Ramos va prolonger avec le Real Madrid

A 34 ans, le défenseur espagnol reste l'un des meilleurs défenseurs du monde et son absence au Real s'est fait ressentir durant le mois de novembre. Au Real Madrid depuis 2005, le champion du monde 2010 aurait voulu voir ailleurs cet été et son nom était tout naturellement associé à celui du PSG. Avec les déclarations lucides de son agent la semaine dernière, Sergio Ramos est parti pour prolonger son bail du côté de la capitale espagnole. C'est ce qu'a annoncé le directeur d'OK Diario, Eduardo Inda, au micro d'El Chiringuito : "Ils vont se mettre d’accord et ils le seront avant Noël. J’ai l’impression que cet accord interviendra avant Noël. Le président et Sergio Ramos parlent actuellement et si cela n’est pas annoncé lors de l’Assemblée (20 décembre), ça le sera après." Une information confirmée par ABC, qui ajoute que les deux parties feraient des concessions pour voir Ramos prolonger avec les Merengue. Une bonne nouvelle pour la Maison Blanche tandis que le PSG, et son probable nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, devra chercher ailleurs pour trouver son patron défensif à moins qu"il soit déjà au club en la personne de Presnel Kimpembe.













Par Chemssdine