PSG : La réaction de Kylian Mbappé après l'éviction de Tuchel

Publié le 25 décembre 2020

Le Paris Saint-Germain va poursuivre la saison sans Thomas Tuchel remercié par la direction. Suite au limogeage de l’Allemand, Kylian Mbappé lui a adressé un message posté sur les réseaux sociaux.

Le message de Kylian Mbappé à Thomas Tuchel

Le large succès du PSG contre le RC Strasbourg (4-0) n’aura pas suffi pour conforter Thomas Tuchel. Le technicien allemand a été limogé de son poste d’entraîneur suite à cette victoire. Arrivé en 2018, l’entraîneur de 47 ans n’a passé que 2 ans et demi sur le banc parisien. Il lui restait encore six mois de contrat avec le club de la capitale. Mais il n’ira pas au bout de son contrat. Suite au limogeage de Tuchel, Kylian Mbappé a réagi sur les réseaux sociaux. Il a notamment posté un message à l’endroit de l’Allemand sur son compte Instagram. L’occasion de remercier son ancien entraîneur. « C’est malheureusement la loi du football mais personne n’oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l’histoire du club et je vous dis merci coach », a-t-il écrit.

Une réelle progression de Mbappé sous Tuchel

Dans son message, Kylian Mbappé a également eu une pensée pour le staff de Thomas Tuchel. « Merci à vous aussi », a-t-il adressé à Benjamin Weber (analyste vidéo), Zsolt Low (adjoint) et Arno Michels (adjoint). Sous Tuchel, le natif de Bondy a connu une progression fulgurante. Il a notamment été proche de remporter la Ligue des champions la saison dernière. L’ancien monégasque a surtout été couronné meilleur buteur de Ligue 1 lors des deux dernières saisons. Il n’y a plus qu’à espérer qu’il continue sur sa lancée avec le successeur de Thomas Tuchel. L’Argentin Mauricio Pochettino serait le favori pour remplacer l’Allemand sur le banc du club de la capitale.













Par Ange A.