Stade Rennais Mercato : Florian Maurice évoque le cas Mbaye Niang

Publié le 25 décembre 2020 à 11:04

Mbaye Niang, attiré par l’ OM puis par l’ ASSE, est toujours un joueur du Stade Rennais FC. Florian Maurice, directeur sportif du SRFC, a évoqué sa situation qui semble instable.

Le Stade Rennais va-t-il recruter au mercato hivernal ?

Le Stade Rennais n'a pas forcément envisagé du mouvement pour le mercato hivernal. Ses dirigeants ajusteront leurs plans en fonction des réalités du marché. Le cas Mbaye Niang est redouté pour sa double tentative pour quitter le club l’été dernier. Cette fois, le sénégalais assure vouloir rester au Stade Rennais où il a retrouvé sa place de leader en attaque. Florian Maurice le sent également heureux au club Breton comme il l’a confié à Ouest France. Le directeur sportif du SRFC a déclaré à son propos qu'il est « complètement intégré dans le club. Il se sent bien [...] Je le vois sourire. Je le vois à l’aise et je le vois aussi de plus en plus performant sur le plan technique et sur le plan physique».

A priori, un départ du joueur n’est pas à l’ordre du jour pour les dirigeants Rennais. En ce qui concerne le mercato hivernal qui ouvre ses portes dans quelques jours, le responsable sportif du Stade Rennais affirme : « … on réfléchira tranquillement en janvier pour savoir ce qu’on fait. On verra ce qui se passera, mais pour l’instant, il n’y a pas de décision prise par rapport à tout ça. »

Florian Maurice veut bien être patient avec Dalbert

Le Stade Rennais a affiché deux visages dans cette première partie de saison. Après avoir occupé les premières places au classement du championnat, le club s’est effondré avec une longue série de 8 matchs sans la moindre victoire. Cette situation avait provoqué des interrogations sur la qualité du recrutement dirigé par Florian Maurice. Mais avec le redressement de la situation par Julien Stéphan et ses joueurs, les coups mercato envisagés pourraient finalement être abandonnés.

Un départ de Dalbert semblait inévitable cet hiver. Mais avec la blessure et la longue durée d’indisponibilité de Maouassa, le défenseur brésilien pourrait être retenu par la direction du club Rennais.













Par Gary SLM