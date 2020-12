Stade Rennais : Pire qu'une hécatombe au FC Metz avant le SRFC

Publié le 21 décembre 2020 à 15:30

Le FC Metz s'est offert un beau succès contre le RC Lens (2-0), samedi, grâce à des réalisations d'Opa Nguette et de Farid Boulaya, et pointe à la 10e place de Ligue 1. Malheureusement, Frédéric Antonetti va être privé de nombreux joueurs pour le dernier match de l'année 2020 sur la pelouse du Stade Rennais, mercredi (19h).

Une pluie d'absences au FC Metz

L'équipe de Frédéric Antonetti reste sur trois matches sans défaite et deux victoires consécutives, à Montpellier (2-0) et contre le RC Lens (2-0). Pour conclure l'année 2020, le FC Metz va se présenter sur la pelouse du Stade Rennais face à une formation qui a retrouvé la forme et le goût de la victoire. Les Rouge et Noir restent en effet sur trois succès de rang, à Nice (1-0) et Lorient (3-0), et contre l'OM (2-1) à domicile. Mais pour l'entraîneur des Messins, il va falloir trouver des solutions dans un effectif gangrené par les absences. En effet, les blessés de longue date, Ibrahima Niane, Kévin N'Doram, Vincent Pajot et Matthieu Udol sont bien sûr toujours indisponibles. Mais à cela viennent s'ajouter les trois suspensions de Thomas Delaine, Habib Maïga et Alexandre Oukidja. En l'absence du gardien, des latéraux et de plusieurs milieux, c'est une équipe fortement diminuée qui va se présenter mercredi (19h) sur la pelouse du Roazhon Park.

Encore des mauvaises nouvelles avant le Stade Rennais

Face au Stade Rennais, Frédéric Antonetti sera aussi privé de l'un de ses buteurs, Opa Nguette. L'attaquant a ouvert le score pour le FC Metz samedi contre les Lensois, mais a dû quitter ses partenaires avant la fin de la rencontre. "Il s'est fait mal sur une frappe et il est forfait en raison d'un souci musculaire", a révélé son entraîneur. Ce dernier n'a pas voulu, en conférence de presse, appuyer sur les absences pour le match face à l'un de ses anciens clubs. "On préférerait avoir un effectif complet, mais il faut trouver des solutions", a simplement commenté Antonetti. Côté Stade Rennais, c'est la nouvelle blessure de Faitout Maouassa qui inquiète. Tout juste revenu d'une entorse à la cheville, le latéral gauche pourrait avoir été victime d'une luxations de l'épaule face au FC Lorient.













