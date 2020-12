Stade Rennais : Dalbert encore écarté, la fin est proche

Publié le 16 décembre 2020 à 16:30

Le Stade Rennais reçoit l'OM pour la 15e journée de Ligue 1 au Roazhon Park et, malgré quelques absences, Julien Stéphan a décidé de ne pas retenir Dalbert, une fois de plus. Le malaise semble profond avec le latéral gauche, qui n'entre plus vraiment dans les plans de l'entraîneur du SRFC et qui déçoit à chaque prestation.

Le principal échec du mercato du Stade Rennais

Heureusement que le Stade Rennaisa opté pour un prêt. Car avec Dalbert, les Rouge et Noir ont face à eux un retentissant échec du mercato estival. Arrivé en prêt de l'Inter Milan début octobre, le Brésilien ne cesse de décevoir et fait de moins en moins partie des choix de Julien Stéphan. Contre l'OM, ce mercredi (21h), Dalbert est encore une fois écarté du groupe. À Nice, face à son ancien club dimanche, il était relégué également dans les tribunes. Ouest-France s'interroge : "Paye-t-il son attitude débonnaire en tribune au côté de Dante dimanche à Nice ou simplement ses prestations très moyennes ?" Il faut dire que Dalbert a, dès son arrivée, enchaîné les mauvaises performances, notamment à Dijon ou à Chelsea.

Dalbert, depuis son arrivée au Stade Rennais, c'est trois matches joués en octobre, contre Dijon (1-1), Angers SCO (1-2) et le Stade Brestois (2-1). Depuis, l'Intériste a pris place sur le banc contre le PSG et n'a plus figuré dans le groupe de Julien Stéphan après. Cinq matches pendant lesquels Stéphan n'a pas compté sur lui. Le Brésilien avouait lors de sa présentation que "le fait de jouer la Ligue des champions a influé dans [son] choix". Là non plus, il ne se sera pas mis en valeur.

Que se passe-t-il avec Dalbert ?

Un premier match moyen contre Krasnodar, une grosse dizaine de minutes à Séville et, surtout, une noyade à Chelsea, où il a provoqué deux penalties et été expulsé à la 40e minute. Suspendu au retour contre les Anglais et sur le banc à Krasnodar, Dalbert a une une dernière chance contre le Séville FC, dans une position plus avancée. Là non plus, il n'a pas convaincu son entraîneur, puisque Stéphan lui a préféré Adrien Truffert quelques jours plus tard, à Nice, où le jeune latéral positionné ailier a livré une performance très solide.

Ainsi, celui qui disait "avoir fait une bonne préparation" et être "prêt à aider" le Stade Rennaispourrait rapidement retourner à l'Inter Milan. Une rupture de son prêt est en effet évoqué du côté du Roazhon Park et les jours de Dalbert sur les bords de la Vilaine semblent comptés. Sans temps de jeu d'ici la fin de l'année, le latéral pourrait voir son avenir breton s'assombrir très rapidement.













Par Matthieu