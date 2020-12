ASSE Mercato : Une offre pour un ancien espoir du Barça ?

Publié le 26 décembre 2020 à 14:50

Dans le dur en championnat, l’AS Saint-Étienne pourrait accueillir du renfort en attaque cet hiver. La direction de l’ ASSE songerait à un ancien du FC Barcelone pour renforcer son secteur offensif.

L’ ASSE sur les traces d’un ancien titi du Barça ?

La première partie de saison de l’AS Saint-Étienne n’a rien d’enthousiasmant. En 17 rencontres, les Verts de Claude Puel n’ont signé que 4 victoires contre 6 nuls et 7 défaites. La direction du club ligérien compte sur la prochaine fenêtre des transferts pour se renforcer. L’ ASSE entend notamment recruter un avant-centre pour étoffer son secteur offensif. Sainté pourrait notamment signer une recrue à 0 € cet hiver. Libre au terme de son contrat avec l’Impact Montréal à la fin du mois de décembre, Bojan Krkic serait dans le viseur des Verts. L’entourage du joueur formé au FC Barcelone assure même déjà avoir reçu une offre du pensionnaire de Ligue 1.

Des chances pour Sainté dans le dossier Bojan ?

Selon plusieurs sources, l’ancien Blaugrana serait intéressé par un challenge en Ligue 1. L’avant-centre aujourd’hui âgé de 30 ans voudrait rejoindre la France pour une raison particulière. Il voudrait devenir le premier Espagnol passé par les cinq grands championnats européens. Après le FC Barcelone, Bojan Krkic a évolué en Serie A (Roma, Milan), en Premier League (Stoke) et en Bundesliga (Mainz). Découvrir la Ligue 1 serait donc un challenge personnel pour l’ancien espoir du Barça. Avec l’Impact, Bojan a inscrit 4 buts et délivré autant d’offrandes cette saison. Reste plus qu’à savoir si l’Espagnol va découvrir le championnat sous les couleurs de l’ ASSE.













Par Ange A.