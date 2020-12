ASSE Mercato : Attaquant, les Verts ciblent un gros coup

Publié le 01 décembre 2020 à 06:00

L’ ASSE pourrait réaliser une grosse prise pour le renfort de son secteur offensif lors du mercato hivernal. Les recruteurs de l’AS Saint-Étienne souhaiteraient attirer un ancien attaquant confirmé du FC Barcelone.

Offre de l’ ASSE pour un ancien Barcelonais ?

Après un bon début de saison ponctué par une belle victoire sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (0-2), l' ASSE est tombée dans le dur et traverse une situation compliquée. Pour relancer la machine, Claude Puel souhaite profiter du mercato hivernal en approche pour renforcer certains compartiments de jeu, dont le secteur offensif. Et les recruteurs de l’AS Saint-Etienne n’ont pas l’intention de faire dans la dentelle. Selon les informations du quotidien espagnol Sport, après avoir multiplié les démarches, l' ASSE aurait déniché un gros coup, en la personne de Bojan Krkic.

Après avoir fait ses preuves un peu partout en Europe (FC Barcelone 2006-2011 puis 2013-2014, AS Rome 2011-2013, Milan AC, Ajax Amsterdam…), le joueur de 30 ans évolue à l’Impact Montréal depuis 2019. Le natif de Linyola (Espagne) n’a pas encore prolongé avec la franchise de MLS entraînée par Thierry Henry, alors que son contrat expire le 31 décembre prochain. Une situation contractuelle qui aurait placé l’Hispano-Serbe dans le viseur de plusieurs recruteurs, dont ceux de l’ASSE qui auraient transmis une offre.

Quelle réponse de Bojan Krkic ?

Selon la publication espagnole, la cible de l’ ASSE s’est mise à étudier toutes les propositions et n’a pas encore décidé de la suite à donner à sa carrière. L’AS Saint-Étienne devrait toutefois sortir le grand jeu pour convaincre Bojan Krkic de rejoindre son projet sportif, car le joueur pourrait demander une grosse prime à la signature. De plus, l'ancien de Mayence serait également visé par New England, franchise de MLS basée à Boston. Le fait de viser l’ex-attaquant de Stoke City (2014-2019) montre clairement les grosses ambitions de l’écurie stéphanoise pour la seconde partie de la saison…













Par JOËL