Barça Mercato : Officiel, un ancien espoir barcelonais rejoint Iniesta !

Publié par Thomas le 09 août 2021 à 11:36

Grand espoir du FC Barcelone lors de ses débuts professionnels en 2007, l’attaquant serbe naturalisé espagnol, Bojan Krkic, sans club depuis un an, s’est engagé au Vissel Kobe au Japon, là où joue un de ses anciens coéquipiers au Barça, Andrés Iniesta. Le joueur de 30 ans a paraphé un contrat d’une saison et demi avec l’équipe nippone, pour un transfert estimé à 800 000 euros. Véritable flop en Catalogne malgré de très gros espoirs placés en lui, Bojan Krkic, plus souvent appelé « Bojan », a longtemps été comparé à son coéquipier de la Masia, Léo Messi, tous les deux ayant fait des débuts professionnels très précoces.

Libre de tout contrat en janvier cette année, après un séjour en MLS au CF Montréal, l’attaquant espagnol s’est engagé au Vissel Kobe, équipe star du Japon, pour une durée d’une saison et demi. Le club nippon a déboursé la somme de 800 000 € pour s’attribuer les services de l’ancien du Barça. « C’est l’une des meilleures opportunités que j’ai tenu au niveau personnel et professionnel, et je souhaite commencer à vivre ce grand défi. La culture japonaise m’a toujours attiré et je vais enfin pouvoir la connaître en vrai grâce à la confiance que m’accord le Vissel Kobe », a déclaré le footballeur à l’annonce de l’officialisation du transfert.

L’attaquant de 30 ans retrouvera son ancien coéquipier et la légende du Barça, Andrés Iniesta, qui avait rejoint le club de Kobe en 2018 après 16 ans passés au FC Barcelone. Le championnat japonais est depuis plusieurs années, une destination prisée des anciennes gloires du football, à la recherche d’une retraite dorée. Des grands noms du football comme Fernando Torres ou Lukas Podolski ont récemment expérimenté le championnat japonais.

Bien souvent prêté durant sa carrière, Bojan n’aura pas su répondre aux lourdes attentes qui reposaient sur lui. Souvent comparé à Lionel Messi à ses débuts, l’Espagnol ne s’est jamais réellement imposé dans l'un de ses nombreux clubs où il est passé. Le Vissel Kobe sera son 9e club.