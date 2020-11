ASSE, Barça Mercato : Les Verts sur un ancien de la Masia ?

Publié le 29 novembre 2020 à 06:00

En difficulté en championnat, l’ ASSE devrait accueillir du renfort lors du mercato d’hiver. Selon la presse catalane, Saint-Étienne pourrait notamment signer un ancien espoir de la Masia en janvier.

Un ancien crack du Barça sur les tablettes de l’ ASSE

Alors que Claude Puel s’abstient publiquement d’évoquer le mercato, en coulisses, l’ ASSE dispose ses pions. L’AS Saint-Étienne est dans une mauvaise passe en championnat et ne pas recruter au prochain mercato apparaît comme une anomalie. C’est dans ce sens que Mathieu Debuchy invitait ses dirigeants à signer des renforts lors de la prochaine fenêtre des transferts. Pour le capitaine des Verts, les priorités sont l’attaque et la défense. Si en défense le nom de William Saliba revient avec insistance, en attaque la direction stéphanoise miserait sur un joueur de MLS. Selon Sport, le club du Forez s’intéresse à Bojan Krkic. Passé par la Masia avant un passage à vide au Barça, l’attaquant aujourd’hui âgé de 30 ans évolue à l’Impact Montréal. La source révèle que le joueur est suivi depuis trois ans par l’exécutif stéphanois.

Bojan Krkic, une bonne idée pour Sainté ?

L’ancien Blaugrana a rejoint le club entraîné par Thierry Henry cet été. Bojan Krkic compte 4 réalisations et une passe décisive en 14 matchs de MLS. Recruter l’ancien de la Masia ne coûtera rien aux Verts. L’ancien du FC Barcelone arrive en effet en fin de contrat avec la franchise canadienne le 31 décembre prochain. Selon la publication catalane, la direction stéphanoise aurait déjà adressé une offre au joueur. Sa réponse reste attendue. Outre Saint-Étienne, le natif de Linola intéresserait également New England Revolution. Comme Sainté, la franchise de MLS aurait déjà formulé une offre à l’endroit de l’attaquant espagnol. Reste plus qu’à savoir lequel des deux projets l’intéresse.













Par Ange A.