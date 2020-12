ASSE : Puel dresse un dur bilan de la première partie de L1

Publié le 24 décembre 2020 à 11:00

L'ASSE est 14e avec 18 points en 17 matchs disputés lors de la première partie de la Ligue 1 bouclée mercredi soir. À l’issue du match nul contre l’AS Monaco (2-2), Claude Puel a dressé son propre bilan.

ASSE : Puel admet « une première partie de saison compliquée »

L'ASSE n’a que 6 points de plus que les deux clubs relégables à la trêve hivernale (Dijon FCO et Nîmes Olympique). L’équipe de Claude Puel reste donc toujours sous la menace de club comme le RC Strasbourg (14 points), le FC Nantes (15 points) et le Stade de Reims (17 points). L’entraîneur des Verts ne se le cache pas : « C’est une première partie de saison compliquée ». L’AS Saint-Étienne avait pourtant bien démarré le championnat, avec 3 victoires d’entrée, dont une sur l’OM au Vélodrome (2-0). L'équipe de l'ASSE s’est désintégrée ensuite et s’est retrouvée dans une spirale négative de sept défaites consécutives. « On a très bien démarré, car on avait une équipe équilibrée. Après on a été très malheureux. On a perdu des joueurs, sur blessure, à cause du Covid-19 ou en fin de mercato. On a eu jusqu'à huit défenseurs indisponibles. Il a fallu lancer des jeunes qui n'avaient pas encore joué avec la réserve. On a perdu confiance dans notre jeu, offensivement et défensivement », a expliqué Claude Puel en conférence de presse.

La consigne de Claude Puel pour 2021

Lors de la seconde partie de la saison, l'ASSE devra s’appuyer sur ce qu’elle a fait de positif en début d'exercice 2020-2021, afin de se donner les moyens de retrouver la première moitié du classement. « Avec le retour de certains, comme Harold Moukoudi, Mathieu Debuchy et Miguel Trauco, on a retrouvé une assise défensive, repris confiance et réussi des matchs pleins. C'est ce cap qu'il faut garder. Il faut prendre le maximum de points dans les matchs qu'on maîtrise », a recommandé le manager général des Stéphanois. Notons que l'AS Saint-Étienne reprendra les entraînements le 30 décembre.













Par ALEXIS