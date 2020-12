OL Mercato : De nouveaux indices sur l'avenir de Rudi Garcia

Publié le 26 décembre 2020 à 16:45

En fin de contrat à l’ OL en juin 2021, Rudi Garcia n’est toujours pas assuré de rempiler sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Invité à se prononcer sur l’avenir du coach des Gones, Manuel Amoros incite les dirigeants lyonnais à presser le pas sur ce dossier.

L' OL « peut embêter le PSG pour le titre en Ligue 1 »

Rudi Garcia et l’ OL sont leaders de la Ligue 1 à la trêve hivernale, devant le LOSC et le PSG. L’Olympique Lyonnais est donc dans ses objectifs, à savoir la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Toutefois, Rudi Garcia n’est pas certain de poursuivre l’aventure à Lyon. Manuel Amoros, consultant pour RMC Sport, estime pourtant que les dirigeants ne devraient pas attendre la fin de saison avant de prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2021. Selon lui, le parcours de l’ OL en Ligue des champions la saison dernière (demi-finale) et sa bonne première partie de l’exercice 2020-2021 en Ligue 1 sont suffisants pour renouveler la confiance au technicien de 56 ans. « Lyon peut croire au titre. Et pour ça, il faut féliciter Rudi Garcia ! Il a su imposer son style. Il est en train de mettre sa patte sur l’équipe », a commenté Manuel Amoros (58 ans). Selon ce dernier, l’OL « a une équipe compétitive et peut embêter le Paris Saint-Germain pour le titre en Ligue 1 » cette saison.

La vérité du moment sur la prolongation de Rudi Garcia

Concernant l’avenir de Rudi Garcia , Manuel Amoros croit savoir qu’il « n’y a pas de discussion entre l’entraîneur et le duo Jean-Michel Aulas – Juninho » pour l’instant. « Tout le monde attend de voir si Garcia est capable de ramener cette équipe en Ligue des champions. S’il remplit l’objectif, il signera un nouveau contrat », fait-il savoir. De l’avis de l’ancien Tricolore, l’OL serait bien inspiré de garder l’ancien coach de l’Olympique de Marseille sur son banc, car il a l’avantage de « bien connaître déjà le paysage » du club rhodanien.













Par ALEXIS