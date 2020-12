Transfert PSG : FC Barcelone, Lionel Messi a répondu

Publié le 27 décembre 2020 à 13:40

L’actualité transfert PSG s’est dernièrement réchauffée avec le limogeage de Thomas Tuchel. Lionel Messi, annoncé au club avec Mauricio Pochettino qui devrait remplacer Thomas Tuchel, a clarifié la question de son avenir.

Transfert PSG : De Mauricio Pochettino à Lionel Messi...

Avec le limogeage de Thomas Tuchel, le PSG pense à recruter le technicien argentin Mauricio Pochettino. Ce dernier a une histoire avec Lionel Messi, qui aurait poussé les dirigeants du FC Barcelone à le recruter au limogeage de Enrique Setién Soler, dit Quique Setién. Selon les informations en provenance d’Espagne, c’est l’ancien coach de Tottenham qui aurait refusé de rejoindre l’équipe du FC Barcelone en crise. Il faut croire que depuis cet épisode, les rapports entre Lionel Messi et Mauricio Pochettino se sont renforcés au point que le technicien argentin souhaiterait venir au PSG avec la Pulga.

Depuis, plusieurs sources indiquent que Leonardo travaille sur la piste de l’attaquant du FC Barcelone, un joueur qui fait rêver de longue date les propriétaires qataris du club de la capitale. Et sur ce dossier, l’enjeu est double. Une signature de Messi mettrait Mauricio Pochettino dans de bonnes conditions pour travailler au PSG en plus de faciliter les négociations pour la prolongation du contrat de Neymar. La star brésilienne, qui rêve de rejouer avec Messi, approche de la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain en juin 2022. Signer un nouvel engagement est la seule solution pour les dirigeants parisiens de garder la main durablement sur ce dossier.

Transfert PSG : Que répond Messi à Leonardo ?

La réponse de Lionel Messi au PSG et à Leonardo est déjà connue sur son avenir. La star du FC Barcelone s’est livré dans une interview exclusive de la Cadena SER face au journaliste sportif espagnol Jordi Evole. Ce dernier annonce une grande franchise de Lionel Messi dans cette interview qui n’a encore rien laissé filtrer et qui sera diffusée ce dimanche soir. « Lionel Messi m’a parlé de plans très concrets pour son futur. Il m’a dit comment il voulait terminer et cela m’a fortement surpris », a lâché Jordi Evole sur cette interview qui devrait tout clarifier sur la situation de l'argentin.

Transfert PSG : Le cas Mauricio Pochettino

En ce qui concerne la venue de Mauricio Pochettino, rien n’est pour le moment concret même si un accord aurait été trouvé entre la direction du Paris Saint-Germain et le technicien argentin. Cela pourrait en partie s’expliquer par une information de SportBild disant que la direction du club de la capitale n’a pas encore trouvé d’accord avec Thomas Tuchel pour son départ. “Les négociations sur la résiliation du contrat s’éternisent”, fait savoir le média allemand qui précise : « En France, se séparer des entraîneurs est plus compliqué qu’en Allemagne en raison du droit. Mais le PSG aimerait que le problème soit réglé d’ici la fin de l’année, car le prochain match à Saint-Étienne est prévu le 6 janvier ».

Combien coute le limogeage de Thomas Tuchel ?

Pour l’heure, sur le site du Paris Saint-Germain, c’est toujours le nom de Thomas Tuchel qui figure comme entraîneur de l’équipe A. Une mise à jour devrait être faite dès la trouvaille d’un accord pour son départ, lequel devrait se faire autour d’un montant estimé à 7,5 millions d’euros.













Par Gary SLM