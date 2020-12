OM Mercato : Pablo Longoria dit tout sur le mercato d'hiver

Publié le 28 décembre 2020 à 09:30

Le mercato avance pour l'OM et dans un entretien accordé à la presse régional, Pablo Longoria a donné des indications sur certains cas précis, qui vont être des dossiers chauds à gérer dans les semaines à venir. Selon le "directeur du football" de l'Olympique de Marseille, une signature est bien engagée tandis qu'un départ commence sérieusement à se préciser...

Pablo Longoria vide son sac sur le mercato de l'OM

Si l'OM est à la recherche d'un latéral droit et d'un attaquant, son directeur sportif Pablo Longoria doit gérer un dossier compliqué cet hiver. Dans un entretien donné à La Provence, l'Espagnol en a dit plus sur le cas Florian Thauvin, et ça ne sent pas très bon pour l'Olympique de Marseille. Avec la fin de contrat du champion du monde approchant, plusieurs options sont envisagées, dont celle d'une vente dès cet hiver pour ne pas voir le joueur partir libre l'été prochain. "C'est une bonne question, a répondu Longoria à l'avenir marseillais de Thauvin. Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l'équilibre entre tous les acteurs. C'est pareil pour d'autres joueurs qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparé à différents scénarios. Prolonger les contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile pour les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public... Ces questions ne nous font plus analyser une prolongation de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s'adapter à la situation."

Une signature déjà dans les tuyaux

Pablo Longoria, si la prolongation de Florian Thauvin semble avoir du plomb dans l'aile, s'est montré confiant quant à son entraîneur André Villas-Boas. "Je suis très content avec lui, a-t-il déclaré. Comme je l'ai dit, c'est un coach de très haut niveau. C'est la personne parfaite pour continuer notre projet, c'est le bon coach pour le futur du club. On a commencé à parler, j'ai discuté avec ses agents, je suis allé au Portugal, ils sont venus ici. L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble." Voilà un dossier qui semble sur de bons rails du côté de l'OM, qui pourrait assurer un nouveau bail à Villas-Boas dans les prochains jours.













Par Matthieu