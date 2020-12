OM Mercato : Prolongation de Villas-Boas, Eyraud tranche

Publié le 23 décembre 2020 à 12:00

Entraîneur de l’ OM depuis juillet 2019, André Villas-Boas arrive en fin de contrat en juin 2021, soit dans six mois. Alors que le technicien portugais est annoncé sur le départ, Jacques-Henri Eyraud a fait le point sur sa situation mercredi.

OM : Eyraud confirme des négociations avec Villas-Boas

André Villas-Boas avait tenté de quitter l’ OM l’été dernier suite au départ d’Andoni Zubizarreta (ex-directeur sportif) dont il était très proche. Finalement, il a renoncé à ses envies de départ pour poursuivre sa collaboration avec l’actuelle direction du club phocéen. Seulement, le contrat du portugais expire à la fin de la saison. Avant cette échéance, Jacques-Henri Eyraud a donné des indications sur le futur du coach de l’Olympique de Marseille. Il a affiché son désir de voir ce dernier prolonger son bail dans la cité phocéenne. « Je souhaite qu'André Villas-Boas poursuive son aventure à l'OM », a indiqué le président Marseillais. « Il a une personnalité qui va bien avec cette ville, ce club. Et il a, d'abord, des résultats exceptionnels. Avant Angers SCO (ce mercredi à 21h), André a un peu plus de 57 % de victoires, c'est tout simplement l'entraîneur de l'Olympique de Marseille le plus performant au XXIe siècle. C'est aussi celui qui nous a ramenés en Ligue des champions », a ajouté Jacques-Henri Eyraud.

Le dossier Villas-Boas géré par Pablo Longoria

Malgré cette annonce, Jacques-Henri Eyraud n’est pas celui qui conduit les négociations avec les représentants de l’entraîneur de l’OM, mais plutôt le directeur du Football à Marseille. « Pablo Longoria est chargé de ce dossier, il discute avec ses représentants de la façon dont il voit l'avenir, ses projets personnels, sa vision pour le club… », a précisé le dirigeant.

Concernant les résultats satisfaisants de Villas-Boas évoqué par le président du club de Frank McCourt, ils sont bons en Ligue 1, mais catastrophiques en coupe d'Europe. Les Marseillais ont été éliminés en phase de poule, suite à 5 défaites et une seule victoire. Ils ont terminé à la dernière place du groupe C avec 3 points, derrière l'Olympiakos, l'équipe à priori la plus faible de la poule.













