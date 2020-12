OM Mercato : L’Olympique de Marseille sur un coup à Naples

Publié le 26 décembre 2020 à 15:20

Sans budget pour recruter, l’ OM vise un mercato intelligent comme l’a indiqué Jacques-Henri Eyraud cette semaine. L’Olympique de Marseille est justement sur une piste à moindre coût du côté de Naples, selon les indiscrétions du journaliste italien Ignazio Genuardi.

Mercato : L' OM a des vues sur Elseid Hysaj

Le président de l’ OM a déclaré sur France Bleu Provence, mardi : « on fait face à la plus grande crise de l'histoire du foot. [...] Il faudra être malin pendant ce mercato. S’il y a des choses intéressantes à faire, bien sûr qu'on le fera. Mais il faut qu'on soit réaliste par rapport à ce marché, impacté par la Covid 19 ». Le message est clair, l’ OM n’a pas le budget pour réaliser un gros transfert cet hiver. Les recruteurs du club phocéen sont ainsi à l’affût de jolis coups à moindre coût cet hiver. Ils prospectent un peu partout, mais sur des pistes où il y a peu d’embouteillage. Selon le confrère transalpin, les scouts de l’ OM ont coché le nom de Elseid Hysaj, un défenseur de Naples, en fin de contrat en juin 2021. « Le Napolitain Hysaj ne laisse pas insensible l’OM », a-t-il écrit sur son compte Twitter officiel. D’après l’italien, le SSC Napoli fait la cour à l’arrière droit pour prolonger son bail, mais « en vain ». En plus de l’Olympique de Marseille, le joueur de 26 ans « a aussi des admirateurs en Italie, en Allemagne et en Russie », toujours selon cette source.

Qui est la cible marseillaise Elseid Hysaj ?

Elseid Hysaj est international albanais depuis 2013. Il totalise 56 capes et est l’actuel capitaine de la sélection de son pays. Il évolue à Naples depuis août 2015. Il est arrivé en Campanie suite à son transfert d’Empoli contre 5 M€. Elseid Hysaj totalise 202 matchs sous le maillot des Gli Azzurri en 5 saisons et demie. Touché par le coronavirus en novembre dernier, le défenseur suivi par les Olympiens a manqué quelques matchs de Serie A cette saison. De ce fait, il ne compte que 6 apparitions en 14 journées de championnat disputées à ce jour en Italie. D’après Transfermarkt, la valeur d'Elseid Hysaj sur le marché est de 14 M€.

Cependant, il est évident qu’à six mois de la fin de contrat, son indemnité de transfert se négocier à bien moins que le montant indiqué. Autrement, l’ OM n'aura aucune chance de le faire venir sous ses couleurs.













Par ALEXIS