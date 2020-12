PSG Mercato : Pochettino pourrait ne pas arriver seul...

Publié le 28 décembre 2020 à 13:30

L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ne fait quasiment plus de doute et les changements risquent d'aller bon train, alors que l'on promet une petite révolution chez les champions de France à la fin de la saison. Mais l'Argentin pourrait ne pas être le seul nouveau venu dans l'organigramme parisien dans les mois à venir...

Avec Pochettino, un renouveau au PSG

Le licenciement de Thomas Tuchel en a surpris plus d'un dans le monde du football. L'entraîneur allemand a été démis de ses fonctions à la tête de l'équipe première le 24 décembre et Mauricio Pochettino est plus que pressenti pour prendre sa succession sur le banc du PSG. Mais l'Argentin pourrait ne pas être le seul à faire son arrivée chez les champions de France. Un ancien de la maison a fait un appel du pied et se voit bien réintégrer l'organigramme parisien. L'ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez, se verrait effectivement bien directeur du centre de formation, qu'il a côtoyé en 2017-2018. "J’attends que le nouveau centre de formation soit terminé et j’en serai le directeur ! J’espère qu’ils auront l’occasion de penser à moi", a lancé Fernandez dans les colonnes du Parisien.

Un ancien de retour à un poste clé ?

Un passage éclair qui laisse quelques regrets à l'ex-coach du PSG. "Je suis un peu triste de ce dernier passage parce que je me suis attaché à ces ados, a raconté Luis Fernandez. Je les voyais aux entraînements, je mangeais avec eux, je les suivais, je les conseillais. Je me suis revu moi arrivant au camp des Loges. J’ai essayé de les mettre dans les meilleures dispositions. Antero Henrique, l'ancien directeur sportif, est venu me chercher avec Luis Ferrer (ancien recruteur, ndlr). Je connaissais Luis, pas Antero. J’ai le sentiment que l’on s’est servi de moi, qu’on a voulu utiliser mon image. Heureusement, j’ai tissé des liens, je reçois encore des messages des parents. Je suis allé manger dans une famille africaine, j’ai aimé. J’ai aimé échanger avec des parents dans mon bureau, des mamans. Je n’ai pas trahi ces familles." Avec la livraison du nouveau centre d'entraînement qui ne saurait tarder, un retour de Luis Fernandez n'est pas à exclure. Cela pourrait être un renfort de poids pour Mauricio Pochettino pour faire la jonction entre la réserve et l'équipe première, avec un homme du milieu qui connait parfaitement le PSG.













Par Matthieu