OM Mercato : Marseille pense avoir trouvé son latéral droit

Publié le 28 décembre 2020 à 14:00

L'OM court après un latéral droit depuis le mercato estival et le départ surprise de Bouna Sarr au Bayern Munich. Alors que Yuto Nagatomo est loin de faire l'unanimité et que Pablo Longoria a essuyé plusieurs échecs sur le poste, notamment avec Joakim Mæhle, l'Olympique de Marseille pourrait réaliser un joli coup avec un joueur en difficulté dans son club.

La quête du latéral droit se poursuit pour l'OM

Recruter malin et pas cher, c'est le mantra de l'OM pour ce mercato hivernal. Mais Pablo Longoria et André Villas-Boas tiennent absolument à combler plusieurs manques au sein de l'effectif olympien. C'est le cas en attaque, où l'entraîneur portugais souhaite un renfort à Dario Benedetto et Valère Germain, alors que la recrue estivale Luis Henrique ne convient pas. Mais l'OM veut également pallier le départ de Bouna Sarr, pas remplacé depuis qu'il a quitté Marseille pour le Bayern Munich cet été. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les Olympiens se sont d'abord tourné vers Joakim Mæhle, le Danois de Genk, longtemps attendu mais qui a finalement pris la direction de l'Atalanta Bergame. Bryan Reynolds, l'Américain du FC Dallas, a lui aussi repoussé l'OM pour les sirènes de la Serie A. Enfin, le Hambourg SV a recalé le directeur du football marseillais au sujet de Josha Vagnoman.

La quatrième cible sera la bonne pour Longoria ?

Pablo Longoria a dû une nouvelle fois faire chauffer ses réseaux pour trouver un successeur à Bouna Sarr. Et, selon les informations du Corriere dello Sport, l'OM aurait jeté son dévolu sur le latéral droit du Napoli, Kévin Malcuit. L'ancien joueur de l'ASSE connait une première partie de saison compliquée du côté de Naples. Victime d'une rupture des ligaments croisés en octobre 2019, il a fait son retour en juillet dernier mais a perdu sa place au sein de l'effectif de Gennaro Gattuso. Kévin Malcuit n'a ainsi joué que deux matches cette saison et pourrait profiter du mercato hivernal pour trouver une porte de sortie.

L'ex du LOSC est polyvalent et peut jouer à droite comme à gauche. Avec les performances de Nagatomo et Sakai discutables, l'OM pourrait faire d'une pierre deux coups avec Malcuit. "Pour l'instant, je suis sous contrat jusqu'en 2022, ma tête est à Naples, avait déclaré le joueur de 29 ans cet été. Mon objectif, c'est vraiment de continuer à bosser physiquement et d'être prêt. Je suis à Naples, j'ai un contrat à Naples. Je ne me pose pas la question de bouger." Les choses pourraient avoir évolué avec la rude concurrence au poste de latéral au Napoli...













Par Matthieu