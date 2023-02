PSG Mercato : De Laurentiis répond à Campos pour Victor Osimhen

Publié par JEAN-LUC D le 24 février 2023 à 01:37

Alors que le PSG pense à casser la MNM cet été, Luis Campos serait intéressé par Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, a évoqué l’avenir de son attaquant.

Auteur de 20 buts et 4 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues, Victor Osimhen fait partie des attaquants les plus prolifiques d’Europe. Et tout logiquement, les plus grands clubs du vieux continent aimeraient l’avoir dans leur rang respectif lors du prochain mercato estival. Selon plusieurs sources concordantes, Luis Campos qui l’avait fait venir à Lille en août 2019 voudrait le recruter au Paris Saint-Germain l’été prochain. Le conseiller football de la formation parisienne devrait toutefois convaincre d’abord le président du SSC Naples, Aurelio De Laurentiis. Ce qui est loin d’être une mince affaire.

« Si Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia sont vendables ? Je suis très bon pour établir des contrats et quand les joueurs viennent à Naples, ils sont bloqués, donc ce ne sera pas difficile de les garder. Mais il ne faut jamais dire jamais, car parfois il y a des offres qui sont tellement énormes que vous ne pouvez pas y renoncer. Donc on ne sait jamais. Mais on les verra briller longtemps ici », a déclaré le dirigeant italien au micro de TNT Sports Mexico. De son côté, le principal concerné ne semble pas perturbé par toutes les rumeurs entourant son avenir.

PSG Mercato : Victor Osimhen laisse le Napoli décider pour lui

Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain, de Manchester United ainsi que de plusieurs autres clubs européens, Victor Osimhen s’est exprimé sur son avenir auprès de la chaîne américaine ESPN. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international nigérian laisse la latitude à sa direction pour trancher concernant la suite de son aventure à Naples.

« Quand vous vous débrouillez si bien, les meilleurs clubs du monde regardent, principalement dans les cinq meilleurs championnats. Et pouvoir attirer l’intérêt de ces meilleurs clubs montre que je vais très bien et cela me donne la motivation d’en faire encore plus pour moi et mon équipe. Mais je suis concentré sur le Napoli en ce moment et ils ont le dernier mot. Je veux juste aider mon équipe à gagner des matches et à remporter des trophées. À la fin de la saison, nous verrons ce qui va se passer, mais ce n’est pas à moi de décider, c’est au club de le faire », a expliqué le buteur de 24 ans, évalué à plus de 100 millions d’euros par l’actuel leader de Serie A.