Angers SCO Mercato : Le SCO en passe de boucler une belle signature

Publié par Enzo Vidy le 04 janvier 2023 à 13:20

Confronté à de gros problèmes défensifs depuis le début de la saison, Angers SCO est proche de boucler une belle signature.

La première partie de championnat vire au cauchemar pour Angers SCO. Derniers de Ligue 1 avec seulement 8 points au compteur, les Angevins n'ont plus gagné depuis le 18 septembre dernier en compétition officielle, et restent sur une terrible série de 9 défaites consécutives en championnat. Le gros problème d'Angers SCO concerne surtout la défense, beaucoup trop perméable, et qui est déjà responsable de 37 buts encaissés par le club depuis le début de l'exercice 2022-2023.

Face à cette situation qui continue de se dégrader au fil du temps, les dirigeants du SCO cherchent par tous les moyens de renforcer l'effectif lors de ce mercato hivernal, dans le but d'accrocher le maintien en fin de saison. Et d'après les dernières informations communiquées par le club sur son site internet, les dirigeants sont sur le point de finaliser une importante signature en défense.

Angers SCO Mercato : Faouzi Ghoulam s'entraîne avec le groupe pro

D'abord annoncé du côté de l' ASSE il y a quelques semaines, Faouzi Ghoulam devrait finalement s'engager avec Angers SCO dans les heures à venir. Formé à l'AS Saint-Etienne, où il a réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche, l'international algérien est ensuite parti du côté de Naples pendant 8 ans et demi. Le 30 juin 2022, Faouzi Ghoulam n'est pas prolongé par le leader du Scudetto, et finit par quitter le Napoli.

Durant la trêve lors du mois de décembre, il s'est entraîné avec l'ASSE et son retour dans le Forez semblait inévitable. Mais finalement, faute d'accord entre les deux parties, le défenseur de 31 ans ne s'est pas engagé avec les Verts. Ce mercredi, Angers SCO a publié des photos officielles où l'on peut voir Faouzi Ghoulam s'entraîner avec l'équipe première. Sauf gros retournement de situation, Angers va donc enregistrer sa première recrue de ce mercato hivernal.