OM Mercato : Du nouveau à Marseille pour Azzedine Ounahi

Publié par Enzo Vidy le 04 janvier 2023 à 16:39

Alors que l' OM est toujours emballé à l'idée de faire venir Azzedine Ounahi cet hiver, il y a du nouveau dans ce dossier chaud à Marseille.

Depuis ses performances exceptionnelles avec le Maroc pendant la Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi est un homme extrêmement convoité. Depuis plusieurs jours maintenant, l' OM ne cache plus son intérêt pour le milieu d'Angers SCO, et pourrait bientôt faire accélérer les choses après avoir officialisé la vente de Gerson à Flamengo. Toutefois, Pablo Longoria n'est pas seul sur ce dossier, car si le FC Barcelone s'est retiré de l'affaire la semaine dernière, Naples tient la corde pour s'attacher les services du joueur marocain.

Autre concurrent de taille pour l' OM, Arsenal, qui est récemment entré dans la danse, d'après les informations du média britannique The Guardian, publiées ce mercredi. Si le montant demandé par le SCO d'Angers est de 25 millions d'euros pour libérer Azzedine Ounahi, les dirigeants des Gunners pourraient proposer une somme bien plus élevée dans le but de couper l'herbe sous le pied de Naples et de l' OM. Mais d'après les toutes dernières tendances de ce mercredi concernant le dossier du joueur angevin, l' Olympique de Marseille est peut-être la piste la plus sérieuse pour Azzedine Ounahi.

OM Mercato : Azzedine Ounahi privilégie le plan sportif

Si l'on en croit le compte Twitter du journaliste @Z_hakos, Azzedine Ounahi aurait décidé de se laisser du temps pour réfléchir sur sa prochaine destination. De plus, le joueur du SCO d'Angers privilégierait d'abord le volet sportif pour pouvoir jouer régulièrement tout en continuant à être appelé en sélection. De ce fait, l' OM redevient une piste plus que sérieuse pour Azzedine Ounahi, qui aurait certainement moins de concurrence qu'à Naples ou Arsenal. Reste à savoir ce que compte faire le jeune milieu marocain lors de ce mercato, et si Pablo Longoria compte vraiment miser une somme de 25 millions d'euros sur Azzedine Ounahi. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle qu'enregistre l' OM dans ce dossier.