PSG Mercato : Pour Pochettino, un staff élargi et une surprise

L'officialisation de Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur du PSG ne devrait plus tarder, quelques jours après le licenciement surprise de Thomas Tuchel. L'Argentin a réglé tous les détails avec le Paris SG, tout comme l'Allemand qui devrait partir avec un chèque de 7 à 8 millions d'euros. Il est désormais l'heure pour Pochettino de composer son staff technique.

Un staff élargi pour Mauricio Pochettino

Quelques jours après le limogeage de Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand semble déjà en passe de rebondir. Plusieurs rumeurs ont émergé en ce début de semaine, notamment celles l'envoyant en Premier League, du côté de Manchester United ou de Chelsea. Mais le FC Barcelone serait aussi sur les rangs pour s'offrir le désormais ex-technicien du PSG, qui ne devrait pas tarder à retrouver du boulot, témoignant de sa cote sur le marché du football européen. Tuchel aurait trouvé un accord avec Paris et partirait avec un gros chèque de 7 à 8 millions d'euros, permettant l'arrivée prochaine de Mauricio Pochettino. Moins gourmand que Massimiliano Allegri, l'Argentin prépare son arrivée en étoffant son staff technique, qui commence sérieusement à se préciser. L'ancien coach de Tottenham devrait s'entourer de ses traditionnels adjoints, mais réserve également une petite surprise au Paris Saint-Germain.

Une surprise au PSG signée Pochettino

Selon les informations de L'Equipe et du Journal du Dimanche, Mauricio Pochettino arriverait au PSG entouré de ses adjoints de toujours, Miguel d'Agostino et Jésus Perez. Un entourage qui ne surprendra personne du côté de Paris, les deux hommes épaulaient déjà l'Argentin à Tottenham. Petite surprise en revanche, l'information glanée par le JDD de la venue également d'un jeune préparateur physique, du com de Sebastiano Pochettino. Le fils du nouvel entraîneur du PSG pourrait en effet rejoindre les rangs parisiens à seulement 25 ans, après un diplôme en Science du Sport obtenu à l'université de Paris-Saclay. Sebastiano parle plusieurs langues dont le français, ce qui pourrait faciliter son intégration au sein du Paris SG. Reste à savoir si Mauricio Pochettino a d'autres tours dans son sac, comme certains joueurs qu'il pourrait convaincre de s'engager avec les champions de France, lui qui jouit d'une belle réputation sur la scène internationale.













