Real Madrid Mercato : Isco connaît sa future destination

Publié le 29 décembre 2020 à 13:00

Alors que le Real Madrid mise depuis des années sur un modèle de stabilité notamment au niveau de son effectif, Isco, l'un des plus anciens de l'effectif de Zizou, semble être arrivé à une fin de cycle et compte s'en aller pour un club que l'élégant joueur a déjà choisi.

Isco ne rentre plus dans les plans de Zidane

Où est passé le Isco des saisons 2013-2014 et 2016-2017 ? Telle est la question à laquelle les supporters du Real Madrid tentent de répondre depuis des mois. Maillon essentiel des titres du premier mandat de Zinedine Zidane, le métronome espagnol a semble-t-il perdu les faveurs du technicien français lors de son second mandat malgré l'affection que porte le Marseillais pour ce genre de joueurs. Miné par les blessures et affichant un léger surpoids, l'ancien de Malaga s'est fait devancer dans la hiérarchie par des joueurs moins talentueux mais montrant plus de travail et d'abnégation. Pour toutes ces raisons, les sept millions de salaire annuel d'Isco commencent à peser lourd, c'est pourquoi la Maison Blanche lui recherche d'ores et déjà une porte de sortie et s'active même pour lui trouver un remplaçant.

Il veut rejoindre Lopetegui au FC Séville

Selon AS, Isco devrait prendre les devants et sait déjà où il veut aller. Le média madrilène indique en effet que le dessein d'Isco est de rejoindre le FC Séville. Un départ pour l'Andalousie qui n'a rien d'anodin pour le quadruple vainqueur de la Champions League. Malgré les sollicitations de nombreux clubs européens, le joueur de 28 ans a choisi le tenant en titre de l'Europa League pour l'entraîneur du club andalou. En effet, Julen Lopetegui a eu la chance d'entraîner à deux reprises le meneur espagnol. La première fois était lors de son mandat en tant que sélectionneur de l'Espagne et la seconde fois était lors de sa courte idylle avec le Real Madrid. A chaque fois, Lopetegui décidait de placer Isco au coeur de son schéma de jeu. Le Merengue ne l'a semble-t-il pas oublié et dicte alors son choix de carrière. Il ne reste plus qu'à Séville de s'aligner sur les vingt millions demandés par le Real pour attirer le joueur dès cet été.













Par Chemssdine