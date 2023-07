Le mercato de l’OM se poursuit avec la possible arrivée d’ISCO dans les rangs du club phocéen. L’Olympique de Marseille est en négociations très avancées avec le joueur espagnol.

L'OM sur le point de s'offrir ISCO, les négociations avancent

ISCO est un des meilleurs milieux de terrain offensif du moment. Après avoir longtemps fait le bonheur du Real Madrid avec qui il a disputé 353 toutes compétitions confondues et inscrit 53 buts, il s’était engagé au FC Séville la saison dernière. Après 19 matchs disputés et 1 but inscrit au club andalou, le natif de Benalmadena (Espagne), âgé de 31 ans, veut s’offrir un nouveau challenge loin d’Espagne.

L’Olympique de Marseille de Pablo Longoria a tout de suite capté la bonne affaire en engageant les négociations pour recruter l’espagnol. Selon cette information de la presse espagnole, l’OM serait sur le point d’arracher un accord à ISCO. Les négociations entre le joueur et le club phocéen porteraient sur un contrat de 2 saisons. Libre de tout contrat, Francisco Roman Alarcon Suarez, dit ISCO, considère cette opportunité de jouer en Ligue 1 comme une occasion de rester au haut niveau européen.

Au moment où les Karim Benzema et plusieurs joueurs de top niveau européen s’envolent pour l’Arabie Saoudite, le milieu de terrain international espagnol pense à garder sa place en sélection espagnole. Pour ce faire, il préfère rester dans un club qui participe aux compétitions européennes comme la Ligue des champions pour laquelle l’Olympique de Marseille disputera les barrages.

Le transfert d’ISCO à l’OM serait une option non négligeable pour Marcelino, le nouvel entraîneur marseillais. Ce joueur permettrait au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille d’afficher une certaine solidité offensive. Avec la signature en attente d’officialisation de Pierre-Emerick Aubameyang, le rival du PSG se prépare très clairement à afficher un visage différent de ce qu’il a montré jusqu’ici. Ça promet pour la saison 2023-2024.

Les deux parties ne seraient pas loin d'un accord total. Les deux parties seraient d'accord sur la durée du contrat. Il ne resterait plus que l'accord sur le traitement salarial du milieu de terrain. Il faut noter que le salaire de l'Espagnol à Séville à l'Olympique de Marseille pourrait atteindre les 6 millions d'euros par saison.