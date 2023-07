Alors que la presse espagnole a annoncé que l'OM discutait avec Isco, la piste menant au milieu de 31 ans se refroidit déjà ce jeudi.

Mercato OM : Pablo Longoria n'est pas intéressé par Isco

La rumeur a fait l'effet d'une bombe mercredi soir à Marseille. D'après les informations divulguées par la presse espagnole, l'OM était en discussions avancées avec Isco pour le faire venir à l'OM cet été. Âgé de 31 ans, le milieu de la Roja traverse une période compliquée depuis plusieurs années, et cherche à se relancer en vue de l'Euro 2024 l'année prochaine.

Néanmoins, si un intérêt de Pablo Longoria a été évoqué ces dernières heures, un démenti est rapidement tombé ce jeudi. En effet, d'après les informations dévoilées par le journaliste André Onrubia Ramos, l'OM n'est pas intéressé par la signature d'Isco. Toutefois, un joueur de renom, autre que Pierre-Emerick Aubameyang, devrait bien débarquer sur la Canebière prochainement, puisque Sacha Tavolieri a indiqué que le club était à la recherche d'un logement pour l'accueilir comme il se doit.

Le mercato s'annonce encore très chaud à Marseille

En l'espace de quelques semaines, l'OM a officialisé les signatures de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, et a bouclé la venue de Pierre-Emerick Aubameyang. Trois recrues de niveau Ligue des Champions, et Pablo Longoria ne devrait pas s'arrêter là. Ce jeudi, un intérêt pour Thomas Lemar a vu le jour, et même si la piste est complexe, il ne serait pas impossible de le voir débarquer à Marseille dans les semaines à venir.

La direction cherche également à boucler l'arrivée d'un gardien capable de concurrencer Pau Lopez, et veut renflouer son secteur défensif, notamment le côté droit de la défense que seul Jonathan Clauss semble pouvoir occuper à l'heure actuelle. À un peu plus de deux semaines du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'effectif de l'OM prend forme, et a de quoi en faire saliver plus d'un.