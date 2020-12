FC Nantes Mercato : Pourquoi Kita a choisi Raymond Domenech

Publié le 27 décembre 2020 à 00:00

Le FC Nantes a officialisé la nomination de Raymond Domenech au poste d’entraîneur samedi. Président du FCN, Waldemar Kita a expliqué pourquoi son choix s’est porté sur l’ancien sélectionneur des Bleus.

Waldemar Kita se justifie pour Raymond Domenech

Dans les tuyaux depuis quelques jours, la nomination de Raymond Domenech a été officialisée samedi. Le technicien de 68 ans est le nouveau coach du FCN. Il s’est engagé avec le club des bords de l’Erdre jusqu’à la fin de la saison. L’annonce de son arrivée a été confirmée dans un communiqué publié sur le site officiel du club. Cité par ce document, Waldemar Kita a justifié le choix de l’ancien sélectionneur des Bleus. Le président des Canaris estime que le Lyonnais possède l’expérience pour relever Nantes. « C’est un choix mûrement réfléchi. Je suis convaincu des qualités que peut apporter l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France, habitué au haut niveau, à notre club », peut-on lire.

Un objectif clair pour Domenech au FC Nantes

Dans le communiqué, Raymond Domenech s’est réjoui de sa nomination au FC Nantes, « un club mythique français ». L’ancien entraîneur national espère relever un défi avec les Canaris au terme de la saison. « J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang », a confié le nouveau coach du FCN. Celui-ci aura fort à faire pour son baptême de feu. Nantes jouera contre le Stade rennais (4e) à la reprise le 6 janvier. Un derby qui ne semble pas effrayer le successeur de Christian Gourcuff. « Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier. Allez Nantes », a-t-il indiqué. Pour rappel, le FCN pointe à la 16e place de Ligue 1 avec trois points d’avance sur le FC Lorient, barragiste.













Par Ange A.