OM Mercato : Une grosse menace plane sur Marseille cet hiver

L'OM se prépare à vendre des joueurs cet hiver, afin de renflouer ses finances durement éprouvées par la crise sanitaire et économique créée par la pandémie de coronavirus. En cas de départs de l'Olympique de Marseille en janvier, l'équipe phocéenne pourrait se mettre en difficulté sportivement selon un chroniquer sportif.

L'OM ne doit pas vendre, mais plutôt se renforcer

La priorité de l'OM cet hiver est de transférer des joueurs pour renflouer leur caisse vide. Décidé à ne plus investir pour recruter de nouveaux joueurs, le propriétaire du club phocéen attend des retours sur son investissement estimé à plus de 200 M€. L’Olympique de Marseille doit donc vendre pour assurer sa survie financière, surtout en cette période de crise de coronavirus où les matchs se jouent sans public, donc sans recettes. Nabil Djellit estime pourtant que ce serait une grosse erreur de la part de l'OM de transférer des joueurs en janvier. Il déconseille à Jacques-Henri Eyraud (président) et Pablo Longoria (directur du football) de vendre cet hiver, et les invite à plutôt renforcer l’équipe d’André Villas-Boas.

« Je suis assez inquiet pour l'Olympique de Marseille parce que ce n'est pas une équipe qui a sportivement besoin de vendre. C'est une équipe qui a besoin de se renforcer quand on voit l'état des latéraux », a constaté le journaliste sur la chaîne L'Équipe. En plus du poste de Bouna Sarr transféré au Bayern Munich l’été dernier, le confrère évoque « la problématique du numéro 9 ». « L'OM n'a pas de marge sur ses adversaires et ils sont en train d'être décrochés… Les bons joueurs sont indispensables, donc ils vont avoir du mal à les vendre et les gros salaires ne partiront pas parce qu'ils auront aussi du mal à les vendre », a commenté Nabil Djellit.

Des Marseillais sur le marché

La direction des Olympiens a certes confirmé des négociations en vue de la prolongation des joueurs en fin de contrat en 2021 ou 2022, mais elle reste également à l’écoute du marché pour des propositions intéressantes de transferts. Des joueurs qui ont la cote sur le marché, notamment Florian Thauvin, Jordan Amavi ou encore les jeunes et prometteurs Boubacar Kamara et Pape Gueye, sont ainsi potentiellement sur le marché.













