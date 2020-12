OM Mercato : La grande lessive estivale se prépare à Marseille

Publié le 29 décembre 2020 à 10:45

Alors que l'OM réalise une saison sportivement correcte, la situation financière du club olympien est au plus mal. Pour diverses raisons, les Phocéens pourraient même voir neuf de leurs joueurs quitter le navire cet été.

L'OM a du mal à accélérer pour Amavi et Thauvin

Quatrièmes de Ligue 1 à l'heure actuelle, l'OM est une équipe sérieuse en championnat malgré les déconvenues arrivées juste avant la trêve. Sur la lignée de leur saison précédente, les Olympiens réalisent parfois le strict minimum mais gagnent fréquemment grâce au pragmatisme de Villas-Boas et au talent de certains cadres. Et comme souvent dans les Bouches-du-Rhône, l'origine des problèmes est externe au terrain. En effet, l'actuelle crise sanitaire doublée par le fiasco Mediapro n'aident pas les finances déjà exsangues du club marseillais. De gros problèmes pécuniers qui ne permettent pas à l'OM de réaliser sereinement la prolongation de certains cadres. C'est le cas avec Florian Thauvin, qui a déjà des touches, et Jordan Amavi selon l'Equipe pour qui le club présidé par Frank McCourt tardent à réaliser des propositions concrètes.

Sept autres joueurs concernés

Comme Pablo Longoria le confiait à la Provence, prolonger des joueurs dans ce contexte est compliqué : "Prolonger des contrats dans cette situation d’incertitude est très difficile pour tous les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public… Ces questions ne nous font plus analyser les prolongations de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s’adapter à la situation." D'autres joueurs entrant dans la rotation comme Yuto Nagatomo, Valère Germain et Saif-Eddine Khaoui voient leurs contrats expirer en juin. Il en va de même pour certains jeunes et certains blacklistés comme Kostas Mitroglou, Florian Chabrolle, Yohann Pelé et Christopher Rocchia. Et alors que l'OM risque aussi d'être actif au rang des arrivées, on peut se dire que l'été sera bien chaud du côté de la Canebière.













Par Chemssdine