OM Mercato : Un nouveau prétendant pour Florian Thauvin

Publié le 28 décembre 2020 à 15:30

Florian Thauvin est bien parti pour animer le mercato de l’OM cet hiver. L’Olympique de Marseille souhaite prolonger son contrat expirant en juin 2021, mais pense également à son transfert en janvier, afin d'éviter de le voir partir librement à l’été. Et ça grouille de monde pour recruter le meneur de jeu Tricolore.

OM : Florian Thauvin sur les tablettes de Naples

Florian Thauvin fait partie des joueurs à forte valeur qui pourraient rapporter de l’argent à l’OM en cas de transfert cet hiver. Et Pablo Longoria, le patron du football à l’Olympique de Marseille y songe sérieusement. Le club phocéen envisage certes de prolonger le bail de l’ailier de 28 ans, mais se prépare également à un éventuel transfert, en cas d’offre intéressante. Ce qui éviterait aux Olympiens de le voir quitter la Canebière libre de tout engament en juin, si les parties ne trouvent pas d’accord pour poursuivre l’aventure ensemble. Intérêt de l’AC Milan ou encore du FC Séville depuis longtemps, Florian Thauvin vient de voir un prétendant arriver sur les rangs en vue d’un possible transfert. Corriere dello Sport révèle en effet que le champion du monde 2018 intéresse le SSC Napoli. Son profil plait à Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club de Campanie, d’après la source.

Longoria favorable au scénario de transfert ?

Vu la concurrence sur le N°26 de l’OM, Pablo Longoria ne devrait pas se faire du souci si la Direction marseillaise décide d’un transfert en laissant tomber l’idée de la prolongation. « On doit être préparé à différents scénarios. Prolonger les contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile pour les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché [des transferts, ndlr]. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public... Ces questions ne nous font plus analyser une prolongation de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s'adapter à la situation », a confié le dirigeant phocéen à La Provence. Pour la vente, le tarif de Florian Thauvin sur le marché des transferts est estimé à 32 M€.













Par ALEXIS