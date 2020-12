RC Strasbourg Mercato : Simakan en approche à l'AC Milan

Publié le 29 décembre 2020 à 13:30

Meilleur joueur du RC Strasbourg depuis le début de saison, Mohamed Simakan attise forcément les convoitises. Courtisan déclaré et très prompt, l'AC Milan semble enfin voir le bout du tunnel et aurait déjà amorcé de sérieux contacts avec le franco-guinéen.

RC Strasbourg : Simakan sur le départ

Simakan impressionne tout son monde en cette saison 2020-2021. Taulier défensif du RC Strasbourg à seulement 20 ans, le natif de Marseille n'a raté aucun match de Ligue 1 et s'impose comme l'un des hommes forts de Thierry Laurey. Buteur à une seule reprise, la première partie de saison de l'ancien de l'OM a logiquement été scrutée par des recruteurs de l'Europe entière. Ainsi, quand le RB Leipzig et Wolverhampton se montraient intéressés, l'AC Milan avançait ses pions pour figurer aujourd'hui en pole position. Gianluca Di Marzio, journaliste célébre basé à Milan a donné plus d'informations à Sky Italia : "Milan est premier au classement et aujourd'hui le club s'emploie à renforcer l'effectif : la priorité est l'achat d'un défenseur central, avec le nom de Mohamed Simakan en tête de liste. Après la tentative infructueuse lors de la dernière période de mercato, les Rossoneri préparent un nouvel assaut pour Strasbourg en 2021."

Un contrat de cinq ans l'attend en Lombardie

Déjà bien avancé la semaine dernière, le dossier du joueur du RC Strasbourg aurait pris un sacré coup d'accélérateur ces derniers jours. En effet, selon la Gazzetta dello Sport et Nicolo Schira vont plus loin aujourd'hui et affirme que Simakan se serait déjà mis d'accord avec les Rossonerri sur un contrat courant jusqu'en 2025. Une bien belle nouvelle pour l'AC Milan, qui compte déjà dans ses rangs des défenseurs à frot potentiel comme Pierre Kalulu, chipé à l'OL cet été. L'actuel leader de Serie A n'a cependant toujours pas fini le travail car ils doivent désormais s'aligner sur les 15 millions d'euros demandés par le club alsacien.













Par Chemssdine