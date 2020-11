RC Strasbourg : Mohamed Simakan Si je dois partir...

Publié le 06 novembre 2020 à 07:12

Le RC Strasbourg a tenté de transférer Mohamed Simakan jusqu’à la dernière heure du mercato estival, le 5 octobre 2020. Resté finalement au sein de son club formateur, le défenseur raconte les instants après l'échec des négociations avec l’AC Milan.

RC Strasbourg : Simakan consolé par le président Keller

Mohamed Simakan n’a finalement pas quitté le RC Strasbourg, alors qu’il était à deux doigts de rejoindre l’AC Milan l’été dernier. Après la rumeur de l’intérêt du Stade rennais, le jeune arrière (central ou latéral) était tombé d’accord avec les Rossoneri pour un transfert. Mais, les deux clubs n’ont pas trouvé d’accord et son transfert a avorté, juste avant la fermeture du mercato. Le RCSA est resté intransigeant sur le tarif de 20 M€, alors que le club lombard proposait 17 M€ bonus compris, selon L’Équipe. « Après une longue soirée comme ça, on est un peu émoussé. C’est dur sur le coup, mais après j'ai eu quelques jours de repos », a confié Mohamed Simakan. Dans la foulée de l’échec du transfert, le président Marc Keller a trouvé les mots justes pour remonter le moral de sa pépite de 20 ans. « Il m'a dit que son but n'était pas que je sois malheureux, mais que je sois heureux. Et qu'il n'était pas là pour être mon ennemi, bien au contraire... », a -t-elle révélé ensuite.

Le départ de Simakan remis à plus tard

Et le message du dirigeant alsacien a mis du baume au coeur du très promettait joueur. « J’ai compris et bien enregistré son message dans ma tête. Cela m'a fait plaisir, il m'a montré qu'il ne voulait pas que je parte tout de suite. C'est quelque chose que j'ai apprécié, quand on entend des choses comme ça, ça permet de vite oublier et de se remettre au boulot au maximum », a confié Mohamed Simakan. L'international U20 français est sous contrat avec le RC Strasbourg jusqu'en juin 2023. Néanmoins, son départ reste dans les tuyaux, car il est toujours très convoité. « Mon heure n'est pas arrivée. Je travaille tous les jours pour être le plus performant possible. Si je dois partir un jour, je dois partir avec une belle image », a laissé entendre le natif de Marseille.













Par ALEXIS