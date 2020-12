RC Strasbourg Mercato : Simakan transféré à 15 M€ cet hiver ?

Publié le 24 décembre 2020 à 13:45

Le RC Strasbourg pourrait se donner une bouffée d’oxygène financière cet hiver grâce au futur transfert de Mohamed Simakan. L’AC Milan semble prêt à faire une offre revue à la hausse pour le jeune défenseur.

RC Strasbourg : L'AC Milan prêt à sortir le chéquier pour Simakan

Le RC Strasbourg peut se frotter les mains à quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts de l’hiver. Grâce à ses performances, Mohamed Simakan a attiré l’attention de plusieurs clubs et cristallisé celle de l’AC Milan qui lui fait la cour depuis l’été dernier. Après son échec de l'été dernier, le club lombard a décidé de sortir le chéquier pour s’attacher les services du jeune et polyvalent arrière, selon les indiscrétions de L’Équipe. « Le défenseur français de 20 ans est toujours ardemment désiré par le club lombard. Celui-ci va revenir à la charge pour tenter de le recruter, et serait sur le point de reprendre les négociations avec une offre aux alentours de 15 M€ », a appris le quotidien sportif.

Mohamed Simakan, un crack du RCSA

La valeur de Mohamed Simakan est en effet estimée à ce même montant par le site spécialisé Transfermarkt. Il est lié au Racing Club Strasbourg Alsace (RCSA) jusqu’à juin 2023. Révélé la saison dernière, l’arrière central ou latéral droit a pris des galons lors de l’exercice actuel. Il a joué la totalité des 17 matchs de Ligue 1, pour un but et une passe décisive, avant la trêve hivernale. Titulaire autant de fois, il a disputé 16 des 17 matchs en entier. Le porteur du N°2 du RC Strasbourg est donc un crack de l’équipe de Thierry Laurey quoique le club alsacien n’a pas brillé collectivement lors de la première moitié de la saison. Il est classé 17e avec seulement 14 points en 17 journées de championnat.













Par ALEXIS