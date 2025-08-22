C’est officiel ! Le PSG officialise une signature en défense

Après avoir officialisé la signature d’un nouveau partenariat avec WeTrade, plateforme de trading en ligne spécialisée dans le Forex et les CFD, le PSG a annoncé ce même jeudi la signature d’un contrat pro dans ses rangs. Explications.

Mercato : Un Titi signe son premier contrat pro avec le PSG

Désormais très attentif à ses jeunes talents en provenance de son centre de formation, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Noham Kamara ce jeudi après-midi. Le défenseur central de 18 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le club de la capitale.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Noham Kamara. Formé au Club, le défenseur est désormais lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028. L’ensemble du club félicite Noham pour son premier contrat professionnel et lui souhaite de poursuivre son parcours sous le maillot Rouge & Bleu avec autant de réussite », écrit le PSG sur son site officiel.

Lors de la saison 2024-2025, le natif de Meaux a disputé 11 matches de Championnat National U19 et deux rencontres de Coupe Gambardella, remportant ainsi son premier trophée avec le titre de Champion de France U19. Le 19 avril 2025, Noham Kamara est convoqué pour la première fois par Luis Enrique avec l’équipe première du Paris Saint-Germain, lors d’une rencontre face au Havre AC.

Quelques semaines plus tard, il effectue ses débuts en Ligue 1 contre le Racing Club de Strasbourg, avant de rejouer quelques minutes le 10 mai 2025 face au Montpellier HSC. Ces apparitions lui permettent de décrocher son premier titre de Champion de France avec l’équipe première.

Les émotions de Noham Kamara

Joueur polyvalent doté d’une belle vision du jeu, Noham Kamara a participé à la Coupe du Monde des Clubs disputée aux États-Unis en juillet dernier, avant de remporter son premier trophée européen avec le PSG le 13 août passé lors de la Supercoupe d’Europe au Tottenham Hotspur Football Club (2-2, 4-3 aux t.a.b.). Après la signature de son premier contrat professionnel, Kamara n’a pas caché sa joie de poursuivre sa progression dans son club formateur.

« C’est une immense fierté de signer mon premier contrat professionnel, surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde. Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif Luis Campos, le coach Luis Enrique, ainsi que l’ensemble du staff et de mes coéquipiers pour la confiance qu’ils m’accordent au quotidien. J’ai aussi une grosse pensée pour mes parents. J’ai hâte de jouer au Parc des Princes, devant nos supporters », a confié le jeune homme.