Mercato : Le Stade Rennais en danger pour ce buteur à 25 M€

Le Stade Rennais cherche désespérément un avant-centre sur ce mercato pour remplacer Arnaud Kalimuendo, mais le LOSC s’invite dans la danse. Les deux clubs de Ligue 1 pourraient se livrer un duel haletant pour attirer Brian Brobbey, estimé à 25 millions d’euros.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC obligé d’agir après le départ de Kalimuendo

Le Stade Rennais a bien lancé sa saison par une victoire de prestige contre l’OM (1-0), mais le ciel breton n’est pas si dégagé. Dix jours avant la clôture du mercato, le départ d’Arnaud Kalimuendo laisse une place béante à la pointe de l’attaque. Impossible, pour les dirigeants rennais, de se présenter aux prochaines échéances sans un avant-centre capable d’assumer la lourde tâche de marquer.

Les pistes sont nombreuses, mais les prix flambent. Estéban Lepaul, par exemple, fait l’objet de discussions autour de 15 millions d’euros. Mais c’est bien Brian Brobbey, 23 ans, qui occupe le haut de la liste. Rennes a déjà proposé 20 M€, mais l’Ajax réclame cinq millions de plus. Et dans ce jeu d’enchères, une ombre se dessine : celle du LOSC.

Vers un duel 100 % Ligue 1 pour Brian Brobbey

Le LOSC, qui n’avait pas été invité à la table au départ, a décidé de s’asseoir bruyamment. Fort de l’Europa League comme argument de séduction et du charisme d’Olivier Giroud fraîchement recruté, le club nordiste tente de convaincre Brobbey. L’idée : associer l’expérience du vétéran de 38 ans à l’énergie d’un buteur en quête de rebond.

Car oui, Brobbey a besoin de relancer sa carrière. Auteur de seulement 7 buts en 41 matches avec l’Ajax la saison dernière, l’international néerlandais (7 sélections, 1 but) semble lassé de stagner aux Pays-Bas. Le Stade Rennais pensait tenir la corde, mais l’irruption du LOSC transforme l’affaire en sprint final.