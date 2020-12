Juventus Mercato : Adrien Rabiot pourrait être sacrifié

Publié le 29 décembre 2020 à 16:00

La pandémie de Covid-19 n'épargne financièrement aucun club. La Juventus Turin, club pérenne financièrement, ne fait pas exception et devrait vendre certains de ses joueurs pour renflouer les caisses. Dans ce but, Adrien Rabiot pourrait être vendu cet hiver.

Rabiot dispose d'une grande valeur marchande

Frappée économiquement de plein fouet par la pandémie de Covid-19 comme de nombreux clubs, la Juventus Turin se doit d'assurer d'énormes salaires comme de Cristiano Ronaldo ou de Paulo Dybala. Alors que ce dernier pourrait quitter l'Italie cet hiver, la Vieille Dame prévoirait d'autres départs afin d'assurer la pérennité financière du club. Parmi les départs potentielles, on retrouve des joueurs attractifs et étant potentiellement remplaçables. Adrien Rabiot rentre parfaitement dans cette case. Estimé à 32 millions d'euros, l'ancien Parisien serait poussé vers la sortie selon la Gazzetta dello Sport. Selon le média transalpin, la Juventus sera à l'écoute de n'importe quelle offre pour le milieu de 25 ans.

Un transfert qui tomberait mal à six mois de l'Euro

Pourtant, le natif du Val-de-Marne réalise une saison convaincante pour ce qui est sa deuxième dans le Piémont. Après des débuts compliqués, Adrien Rabiot a pris part à seize rencontres cette saison et a été titularisé à douze reprises par Andrea Pirlo. Inscrivant un but, l'international français (11 sélections) s'est petit à petit imposé dans la peau d'un titulaire inamovible. Sous contrat jusqu'en 2023, le numéro 25 se voyait bien s'inscrire dans la durée chez les Bianconeri et pourrait refuser de partir cet hiver. De plus, de retour en Equipe de France après deux ans où il a été mis de côté, nul doute qu'Adrien Rabiot aura à coeur de disputer l'Euro 2021. Un départ cet hiver serait un grand risque et comprometterait sûrement sa participation à cette compétition, son agent et mère Véronique Rabiot risque certainement de prendre les devants pour éviter une éventuelle transaction.













Par Chemssdine