Cristiano Ronaldo impose un régime drastique à son fils

Publié le 28 décembre 2020 à 13:15

Modèle de réussite et de travail depuis maintenant quinze ans, Cristiano Ronaldo sait que sa carrière n'est plus à construire tout comme sa légende. Exigeant sur le terrain, le quintuple Ballon d'Or compte bien inculquer cette exigeance à son fils aîné de dix ans, Cristiano Jr.

Cristiano Ronaldo est très exigeant avec son fils

Icône de toute une génération, Cristiano Ronaldo règne sur la planète football depuis près de deux décennies. Auréolé de titres à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus Turin, avec qui il a de grands projets pour 2021, CR7 doit sa carrière exceptionnelle à une culture de la gagne légendaire mais surtout grâce à une éthique sportive et à un entretien physique unique dans l'histoire de ce sport. Toujours compétitif à 35 ans, il soufflera sa 36ème bougie le 5 février, le natif de Funchal sait qu'il vit ses dernières années au très haut niveau et compte assurer sa relève. Vainqueur du titre de meilleur footballeur du siècle lors des Globe Soccer Awards, le mythique numéro 7 impose un régime militaire à son fils chez qui il trouve du potentiel : " Nous devons être forts. Pour être honnête, il a du potentiel, c’est un garçon fort, rapide, il dribble bien, mais il n’est toujours rien. Je lui répète à chaque fois: il faut beaucoup de dévouement, de travail. "

CR7 : "Je suis parfois dur avec lui"

Chez les Ronaldo, la nourriture grasse est proscrite et surtout pour Cristiano Jr sur qui le paternel veille au grain : "Je suis parfois dur avec lui parce qu’il boit du Coca-Cola et du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n’aime pas ça. Même mes plus jeunes enfants, quand ils mangent du chocolat, me regardent d’un air craintif." Le quintuple vainqueur de la Champions League impose certes une hygiène de vie stricte, mais il compte bien laisser son fils faire ce qu'il veut de sa future carrière, qu'elle soit dans le milieu du foot ou non : "Je ne lui mettrai aucune pression, je ne ferai rien pour qu’il devienne footballeur. Bien sûr, j’aimerais qu’il devienne footballeur, mais c’est lui qui décidera de son propre avenir." Si le fils Cristiano Ronaldo choisit alors de suivre les pas de son père dans le football, nul doute qu'il réalisera une belle carrière s'il suit les conseils de son mentor de père.













Par Chemssdine