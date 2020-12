OL : Un ancien du club croit en Lyon pour le titre

Publié le 29 décembre 2020 à 17:30

L'OL est champion d'automne pour la première fois depuis la saison 2008-2009. Dans une forme olympique, les Lyonnais ont surfé sur une série de treize matches sans défaite et ont retrouvé leur place dans le coeur de leurs fans. Un ancien, pourtant pessimiste avec son club de coeur ces derniers temps, semble conquis par Lyon qu'il place en favori pour le titre.

Sidney Govou trouve que "l'OL est au-dessus du PSG"

Impressionant. Après un début de saison ratée avec de nombreux matchs nuls face à des équipes pourtant inférieures, l'OL a clos son année 2020 de la plus belle des manières en enchaînant treize matchs sans défaite. Interrogé par le Progrès,Sidney Govou n'a pas manqué de souligner l'importance de Rudi Garcia dans ce succès : "Que l'on aime ou l'on n'aime pas Rudi Garcia, c'est grâce à lui que l'équipe véhicule ça aujourd'hui. Il a apporté ce côté collectif qu'il n'y avait pas avant. Il apporte aussi dans les rotations. Arriver à impliquer tout le monde dans une équipe taillée pour l'Europe, mais qui n'a que le championnat à jouer, c'est ce que le coach est arrivé à faire. Avec cet état d'esprit, je pense que l'OL est au-dessus de Paris, qui va découvrir un nouvel entraîneur, avec tout ce que ça implique."

Govou prédit qu'aucun départ n'aura lieu cet hiver

L'ancien ailier des Gones a d'ailleurs surenchéri en montrant que l'OL a une actualité plus stable que ses concurrents : "Avec le changement de propriétaire, on ne sait pas ce qu'il va se passer à Lille après la trêve. Si l'OL conserve son état d'esprit actuel, il peut être champion de France. " L'actualité n'est pourtant pas calme entre Saône et Rhône. Souvent cité dans des rumeurs de transferts,Memphis Depay est le joueur clé du projet lyonnais selon le commentateur de Canal+, qui ne voit personne quitter le navire lyonnais cet hiver :"La star de l'OL, c'est Memphis. Mais c'est une star qui s'est mise au service du collectif. Il y a une force collective qui sort de cette équipe (...) je ne pense pas qu'il y aura des départs au mercato. Lyon doit poursuivre sur le même chemin pour avoir le droit de rêver en fin de saison."













Par Chemssdine