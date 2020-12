OL - FC Nantes (3-0) : La grande satisfaction de Rudi Garcia

Publié le 24 décembre 2020 à 02:00

L’Olympique lyonnais a terminé l’année 2020 sur une bonne note. Mercredi, l’ OL a dominé le FC Nantes (3-0) pour sa dernière sortie de l’année. Rudi Garcia n’a pas caché sa satisfaction après le nouveau succès des siens.

L’ OL termine leader de la Ligue 1

Privé de Coupe d’Europe suite à sa dernière saison tronquée, l’ OL réalise un bel exercice 2020-2021. L’Olympique lyonnais n’a concédé qu’une défaite en 17 sorties cette saison. Opposé au FC Nantes pour sa dernière en 2020, Lyon a dominé le FCN. Lucas Paqueta (4e), Tino Kadewere (37e) et Karl Toko Ekambi (44e) sont les buteurs lyonnais. Grâce à ce nouveau succès (3-0), le club rhodanien finit l’année en beauté, mais surtout en tête du championnat. Les Gones sont co-leaders de Ligue 1 à égalité de points du Lille OSC (36). Champion en titre, le Paris Saint-Germain occupe la dernière marche du podium au terme de l’année.

Rudi Garcia aux anges après Nantes

Pour le coach de l’ OL, la prestation des Gones résulte du travail entamé il y a quelques mois. L’entraîneur lyonnais se satisfait également d’une année accomplie, bien que minée par le coronavirus. « Je suis satisfait du travail défensif de l’équipe. Il fallait tout faire pour faire mieux que Lille. On passe en tête, les gars le méritent. On travaille depuis 8 mois. C’est une belle satisfaction. On est ravis. Il faudra continuer cela dès la rentrée. On peut être fier de ce qu’on est en train de faire. Il y a eu plein de choses positives en 2020 avec la Champions League aussi. Je félicite aussi le staff. Il faut revenir encore plus motivé en janvier », a lâché le coach de Lyon cité par le site du club.













Par Ange A.