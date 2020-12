OM Mercato : Un énorme coup à jouer absolument pour l'OM

Publié le 29 décembre 2020 à 19:45

L'OM est actif à quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal. Pablo Longoria et les dirigeants olympiens sont à l'affût de la bonne affaire et cherchent à renforcer le couloir droit d'André Villas-Boas. Mais le coach portugais aimerait également une recrue en attaque, pour accompagner Dario Benedetto et Valère Germain dans le secteur offensif marseillais.

Trouver un attaquant, pas si facile pour l'OM

L'Olympique de Marseillecherche désespérément un buteur à l'occasion du mercato hivernal. Le recrutement de Luis Henrique, jeune brésilien de 18 ans, pour 8 millions d'euros, s'il n'est pas encore un flop, ne convient pas à André Villas-Boas. Le Portugais a révélé une erreur de casting et cherche du soutien pour ses deux seuls vrais atouts offensifs, Dario Benedetto et Valère Germain. Si AVB a dit non à l'arrivée d'Islam Slimani, en difficulté à Leicester City, il doit absolument demander à Pablo Longoria de tenter le coup pour recruter Diego Costa, dont le contrat avec l'Atlético de Madrid vient tout juste d'être rompu. "Le club a publié une déclaration pour parler de la situation de Diego Costa, a déclaré en conférence de presse son désormais ex-entraîneur, Diego Simeone. Nous avons discuté avec lui, notamment de ses problèmes personnels. Le club peut l'aider sans lui nuire et sans se mettre en mauvais position, ça crée la tranquillité."

Un buteur expérimenté parfait pour Villas-Boas

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid n'a pas voulu dévoiler à quels soucis faisait face Diego Costa : "Je n'expliquerai pas ses problèmes personnels ici. Nous voulons aider Diego Costa dans son départ et nous ne voulons pas nous faire du mal sur le plan sportif. En signant son départ, les gens qui travaillent au club auront trouvé un équilibre." Et l'OM sera bien malin, comme l'a recommandé son président Jacques-Henri Eyraud, de proposer un contrat à l'attaquant de 32 ans. Diego Simeone, lui, a rendu hommage à son buteur. "Tous savent que nous aimons Diego, nous passons beaucoup de temps ensemble et nous nous sommes beaucoup donnés. Diego Costa a le besoin de relever de nouveaux défis, il est fort et je sais que peu importe là où il va, il fera les choses comme il faut. Je tiens à le remercier, comme tous ceux qui nous ont donné leur cœur, et Diego nous a tout donné, du sport à l'humain." Un bel hommage pour un joueur qui en a encore sous la semelle et qui pourrait rendre de fiers services à l'OM.













Par Matthieu