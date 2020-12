OM Mercato : Marseille lance enfin son mercato hivernal !

Publié le 23 décembre 2020 à 15:10

Le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a dévoilé le mercato hivernal du club, dans une longue interview exclusive dans L’Équipe. Il a annoncé une priorité : la prolongation des contrats.

OM : Priorité à la prolongation des contrats

De nombreux joueurs de l'OM sont en fin de contrat en juin 2021. Interrogé sur le mercato de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a confirmé que la direction se penche sur la situation des joueurs en fin de bail. « Ce sera une année importante dans la régénération de cet effectif. Ce sera une de nos priorités, c'est au coeur du projet sportif conçu par Pablo Longoria », a-t-il répondu, tout en lâchant un indice sur l'avenir d’un joueur concerné. « Je souhaite que Florian Thauvin continue comme un homme de base de cette équipe. Il a peut-être des aspirations personnelles, financières », a annoncé le président de l’OM. En plus de Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain, Kostas Mitroglou, Yohann Pelé... sont en fin de contrat à l'issue de la saison.

Eyraud annonce un « mercato difficile » à Marseille

De façon plus générale, il a estimé que « le mercato va être difficile, car la donne a changé », avec la pandémie de covid-19 et ses répercussions sur la vie des clubs professionnels. « Les marchés ont horreur de l'incertitude, et on baigne dedans. Je fais toute confiance à Pablo, qui travaille sur ce mercato depuis plusieurs mois… », a fait remarquer Jacques-Henri Eyraud, tout en évoquant le Brexit et ses conséquences sur le portefeuille des clubs britanniques, les plus gros acheteurs sur le marché des transferts. Pour le patron de l'OM, il ne faut pas s’attendre à des folies sur le marché en termes d’arrivée, car « la période actuelle leur impose une rigueur extrême ». « J'entends les voix qui demandent à ce que l'on continue de faire ce que l'on a fait depuis le début. Nous avions annoncé dès notre arrivée qu'on dépenserait 200 M€ pour renforcer l'équipe, et on en a dépensé 220 », a-t-il rappelé.

Pas question de vendre les pépites immédiatement

Jacques-Henri Eyraud a également balayé l’idée de promouvoir et de vendre rapidement les jeunes joueurs très prometteurs et à fort potentiel de l'OM : Luis Henrique (19 ans), Pape Gueye (22 ans), Leonardo Balerdi (22 ans), Michaël Cuisance (21 ans), ou encore Boubacar Kamara. « Notre modèle n'est pas un modèle de trading. Il faut trouver le bon équilibre entre des jeunes issus de la formation, une stratégie de post-formation, mais aussi l'arrivée de joueurs très expérimentés qui nous apportent de la stabilité », a-t-il expliqué.

L'Olympique de Masrseille résiste bien grâce à McCourt

À la question de savoir comment l'OM résiste à la crise sanitaire et économique née de l’épidémie de coronavirus, il a indiqué que c’est bien grâce à l’apport du propriétaire du club phocéen. « On est arrivé dans cette pandémie avec aucun euro de dette à notre bilan, sauf la dette d'actionnaire de Frank McCourt, qui l'a convertie à hauteur de plus de 100 M€ en capital. Avec le Covid et (le retrait de, ndlr) Mediapro, nous avons en gros 65 % de notre chiffre d'affaires qui s'envole en l'espace de quelques mois. Notre atout, c'est Frank McCourt. Il est le premier investisseur de Marseille, de très loin. Il a investi plus de 350 M€ à l'OM en quatre ans », a rappelé Jacques-Henri Eyraud.

Pour le futur, ce dernier compte bien tirer les leçons de la situation actuelle et y apporter des solutions plus solides. Il pense par exemple à « la diversification des ressources des clubs ». « On ne peut plus s'appuyer uniquement sur la billetterie et les droits télé. Il faut travailler aussi sur une modération salariale », a indiqué le responsable de l'OM.













Par ALEXIS