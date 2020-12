ASSE Mercato : Une signature qui s'éloigne, coup dur à prévoir

Publié le 30 décembre 2020 à 10:50

L'ASSE chasse toujours un attaquant à l'aube du mercato d'hiver et semble avoir trouvé sa perle rare avec le buteur du Zamalek, Mostafa Mohamed. Mais pour les Verts, qui doivent s'assurer un secteur offensif compétitif pour remonter la pente en Ligue 1 après une première partie de saison qui a tourné à la catastrophe, un dossier sensible n'avance plus du tout.

Le secteur offensif de l'ASSE en attente

L'AS Saint-Etienne est partie en quête de la bonne affaire à quelques heures de l'ouverture du marché des transferts hivernal. C'est surtout d'un point de vue offensif que l'ASSE tente de se renforcer, même si les Verts n'ont pas lâché la piste Edgar Ié et viennent d'augmenter leur offre et 1 à 1,5 million d'euros auprès de Trabzonspor. Mais c'est surtout le buteur Mostafa Mohamed qui est attendu dans le Forez. L'Egyptien ne jure plus que par l'ASSE et est prêt au bras de fer avec sa direction, qui demande 5 millions d'euros à Sainté pour lâcher son attaquant. Les Verts auraient convaincu Zamalek avec un pourcentage (20%) à la revente sur Mostafa Mohamed, qui devrait bel et bien s'engager en Ligue 1 à moins d'un dernier retournement de situation qui n'est pas à exclure. Saint-Etienne et Claude Puel feraient une bonne affaire pour l'attaquant qui vient d'avoir 23 ans.

Une grosse inquiétude en attaque

Mais attention aux mauvaises surprises du côté de l'AS Saint-Etienne. Car si Mostafa Mohamed arrive, il ne faudrait pas voir l'attaque de l'ASSE se dégarnir en parallèle. C'est pourtant l'inquiétude qui pèse sur le dossier du jeune attaquant Arnaud Nordin. Hormis une blessure, le buteur de 22 ans a réalisé une bonne première partie de saison, avec trois passes décisives en 13 matches, et surtout deux buts inscrits ces dernières semaines participant au rebond des Verts en championnat. Arnaud Nordin est sous contrat jusqu'en juin 2022 mais sa prolongation piétine, informe But!. Un rendez-vous a eu lieu à L'Etrat il y a deux mois pour discuter d'une prolongation entre la direction stéphanoise et les représentants du joueur. Mais elle est restée sans suite et depuis, c'est silence radio. Pendant ce temps-là, le RC Strasbourg s'est mis sur les rangs pour engager le joueur de l'ASSE. Évalué à cinq millions d'euros, Arnaud Nordin pourrait tenter l'aventure ailleurs en Ligue 1, où il bénéficierait de plus de temps de jeu et de confiance, et où son avenir serait assurément plus stable.













Par Matthieu