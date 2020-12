ASSE Mercato : Offre accrue pour un défenseur, un ailier pisté

Publié le 29 décembre 2020 à 13:15

L'ASSE s'active sur le marché des transferts et des renforts sont évoqués à tous les postes pour ce mercato hivernal. Les Verts tentent de recruter malin et de ne pas trop dépenser, avec des moyens limités et à cause de gros salaires toujours présents au club. Mais l'AS Saint-Etienne semble avoir fait l'effort qu'il fallait pour s'attacher les services d'un attaquant, et planche maintenant sur d'autres postes.

Mostafa Mohamed arrive, l'ASSE cherche encore

L'AS Saint-Etienneaurait enfin trouvé son attaquant. Après plusieurs pistes étudiées, dont celles d'Islam Slimani ou de Nicolas de Préville, les Verts semblent avoir pris les devants sur le dossier Mostafa Mohamed, attaquant de Zamalek. L'Egyptien privilégierait l'ASSE plutôt que le FC Nantes ou Braga, et les dirigeants stéphanois auraient fini de convaincre les dirigeants de Zamalek avec une offre avoisinant les 5 millions d'euros bonus compris. Un pourcentage à la revente, à hauteur de 20%, aurait fait pencher la balance du côté des Foréziens. Une bonne chose de faite, si l'affaire se conclut, pour l'ASSE, qui va maintenant pouvoir se concentrer sur d'autres dossiers, notamment en défense. Le possible prêt de William Saliba se fait toujours attendre et les Verts ne veulent pas être pris de court si leur ancien défenseur décide de rejoindre un autre club de Premier League, alors qu'il est en difficulté à Arsenal.

Un défenseur et un ailier dans le viseur

Pour anticiper un possible refus de William Saliba, l'ASSE a toujours l'ancien Lillois Edgar Ié dans le viseur. Le défenseur de 26 ans n'est pas indispensable à Trabzonspor et ses dirigeants ont refusé une première offre des Verts à hauteur d'un million d'euros, selon la presse en Turquie. Mais CNN Turk annonce que les dirigeants stéphanois sont revenus à la charge avec une seconde offre de 1,5 million d'euros. Autre piste pour les Verts, l'ailier de Leuven, Kamal Sowah. L'ailier de 20 ans peut également évoluer à un poste de n°10. Il appartient actuellement à Leicester et brille en Belgique, où il a inscrit six buts et réalisé quatre passes décisives en 19 matches de Jupiler Pro League. Évalué à moins de deux millions d'euros, l'ASSE pourrait tenter le coup pour ce jeune joueur très prometteur.













Par Matthieu