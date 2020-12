ASSE Mercato : Point de chute trouvé pour Panagiotis Retsos

Publié le 30 décembre 2020 à 13:20

L'ASSE cherche à se débarrasser de Panagiotis Retsos qui n’a pas réussi à s’imposer au club, à cause de ses blessures à répétition. Son club formateur pourrait le récupérer dès cet hiver.

ASSE : Panagiotis Retsos vers l'Olympiakos Le Pirée ?

Indésirable à l'ASSE, Panagiotis Retsos va-t-il quitter le Forez après trois mois sans convaincre ? Cette tendance est évoquée par la rumeur sur l’avenir du défenseur central, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, le 2 janvier. D’après les informations de Sportime, l’Olympiakos Le Pirée est intéressé par les services du joueur prêté par le Bayer Leverkusen. Le club grec le veut d’ailleurs cet hiver, sauf que ce dernier est blessé au genou et n’est pas certain d’être opérationnel en janvier 2021. En effet, Panagiotis Retsos a rejoint la Grèce, son pays natal, lors de la présente trêve. Il doit y consulter un spécialiste pour savoir s’il est nécessaire de se faire opérer ou non, selon L’Équipe. Il faut dire que le club d’Athènes est le club formateur du jeune défenseur. Il y a fait ses débuts en 2016-2017, avant son exil en Allemagne.

Retsos n'a pas pu remplacer Wesley Fofana chez les Verts

Sous contrat au Bayer jusqu’à fin juin 2023, Panagiotis Retsos vaut 6 M€ sur le marché selon Transfermarkt. L’option d’achat qui accompagne son prêt à l'ASSE est cependant estimée à 6,5 M€. Pour rappel, il a été prêté au club ligérien, le dernier du jour du mercato estival. L’arrière central de 22 ans était censé remplacer l’un des trois défenseurs centraux partis de l’AS Saint-Étienne : William Saliba (à Arsenal), Wesley Fofana (transféré à Leicester City) et Loïc Perrin (retraite). Mais il est régulièrement blessé depuis son arrivée dans le Forez. Du coup, il n’a pas pu prendre la place pour laquelle il a été recruté le 5 octobre 2020. Panagiotis Retsos a disputé seulement 2 matchs en Ligue 1, en octobre dernier, lors des 7e et 8e journées du championnat, soit 138 minutes de jeu cumulées.













Par ALEXIS