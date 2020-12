PSG Mercato : Mauricio Pochettino veut un joueur ivoirien

Publié le 30 décembre 2020 à 16:50

Mauricio Pochettino devrait officiellement être nommé à la tête du PSG dans les prochains jours. En attendant, le technicien argentin est en train de soumettre un certain nombre de requêtes et l'une d'entre elles mène à un joueur ivoirien que le coach de 48 ans compte bien ramener dans ses bagages.

Wilfried Zaha, nouvelle priorité de Pochettino

Mauricio Pochettino aura de lourdes responsabilités du côté du PSG dans les mois qui arrivent. Et comme un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et inversement, le board parisien sera à l'écoute des envies de mercato de l'ancien coach de Tottenham, qui aura un grand pouvoir dans ce domaine. Alors que le natif de Murphy aurait clairement affiché ses volontés de rapatrier Paulo Dybala et Dele Alli, le futur coach parisien aurait, selon le Sun, ajouté Wilfried Zaha à sa "wishlist". Pochettino est un fan des premières heures du joueur de Crystal Palace, qu'il convoitait déjà à Tottenham.

Zaha, un profil idoine pour le PSG

L'international ivoirien a une carrière atypique et est considéré comme l'un des joueurs les plus sous-côtés de Premier League. Formé à Crystal Palace, le natif d'Abidjan signe à Manchester United en 2013 avant de revenir dans son club formateur deux ans plus tard. Suite à son échec mancunien durant lequel il a été prêté deux fois à Palace, Zaha s'affirme à Londres comme l'un des meilleurs dribbleurs du championnat anglais. Décisif, il est depuis cinq ans dans des rumeurs de transfert l'envoyant sucessivement dans les clubs les plus prestigieux du Vieux Continent.

Ailier pouvant aussi évoluer dans l'axe, la polyvalence de l'international ivoirien (18 sélections, 5 buts) pourrait apporter une vraie diversité au groupe parisien. Reconnu pour sa qualité de percussion et sa vitesse supersonique, pouvant rappeler un certain Kylian Mbappé, Wilfried Zaha serait une autre arme létale offensivement dont Pochettino devrait disposer à son arrivée et renforcerait un groupe pas épargné par les blessures dernièrement.













Par Chemssdine