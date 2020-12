Stade Rennais Mercato : L'ambiance fait toute la différence

Publié le 30 décembre 2020 à 17:50

Le Stade Rennais a fini l'année 2020 en boulet de canon en remportant ses quatre derniers matches de Ligue 1. Petit à petit, le SRFC retrouve confiance après une mauvaise passe et les recrues du mercato estival trouvent peu à peu leurs marques dans l'effectif de Julien Stéphan. À l'aube du mercato d'hiver, un joueur, pisté il y a une saison et demie, a reparlé des Rouge et Noir...

Le Stade Rennais est devenu un club qui attire

Le Stade Rennais s'est sorti d'une bien mauvaise série en Ligue 1 à la faveur de quatre succès consécutifs pour clore l'année 2020. Une bouffée d'air frais pour les Bretons, qui ne voyaient pas le bout du tunnel. Les recrues de Florian Maurice s'intègrent petit à petit au collectif des Rouge et Noir, sous l'impulsion de l'entraîneur Julien Stéphan. Jérémy Doku, notamment, a offert des performances très intéressantes au fil des rencontres. Mais il y a un an et demi, le Stade Rennais pistait un autre joueur offensif, Denis Bouanga. Le Gabonais a longuement hésité entre le SRFC et l'ASSE, mais les Verts ont su faire la différence. "Je me suis dit : "C'est un grand club". Je regardais souvent les matchs à 21h et Saint-Etienne jouait régulièrement à cette heure-là, a révélé Bouanga sur ASSE TV. Avec un public comme ça, comment tu veux dire non ? Tu ne peux pas ! Je me suis dit si Saint-Etienne arrive, réfléchis à deux fois avant de donner une réponse. Il y a eu Rennes, beaucoup de clubs qui se sont intéressés à moi."

L'ASSE a une argument supplémentaire

"J'avais donc le choix entre Saint-Etienne et Rennes, j'ai choisi Saint-Etienne pour son public. Par rapport au feu qu'ils mettent dans les stades", a expliqué l'homme fort de Claude Puel dans le secteur offensif de l'ASSE. "Ça ne veut pas dire que le Stade Rennais n'a pas de public, a tempéré Denis Bouanga. Mais l'ambiance de Saint-Etienne n'a rien à voir avec Rennes, ou les autres. Pour jouer, il me faut des supporters comme ça. Tu sais quand tu es mené 1-0 que tu peux revenir grâce aux supporters qui poussent. Tu peux égaliser et gagner le match parce que tu as des supporters derrière toi, tu as la pression. J'ai besoin de ça. On joue à huis-clos actuellement, j'ai du mal." Depuis plusieurs mois et les mesures sanitaires prises pour contrer la pandémie de Covid-19, les supporters sont privés de stade et les joueurs sont de plus en plus affectés par ces enceintes vides...













Par Matthieu