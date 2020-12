OL Mercato : Arsenal, une tendance se confirme pour Aouar

Publié le 31 décembre 2020 à 00:00

Voilà qui devrait quelque peu réjouir les fans de l’Olympique lyonnais. Longtemps intéressé par Houssem Aouar, Arsenal aurait effacé le nom du milieu de l’OL de sa short-list. Une menace en moins pour le club rhodanien.

Arsenal lâche prise pour Houssem Aouar

Prétendant de longue date d’Houssem Aouar, Arsenal ne devrait plus revenir à la charge pour le milieu de l’Olympique lyonnais. L’été dernier, les Gunners avaient formulé une offre pour recruter le titi lyonnais. Mais comme l’avait révélé Jean-Michel Aulas, celle-ci ne répondait pas à ses attentes. La proposition du club londonien était inférieure aux 50 millions d’euros attendus par le président de Lyon. Alors qu’une nouvelle offre était attendue, le pensionnaire de Premier League aurait décidé de jeter l’éponge. The Athlentic assure en effet qu’Arsenal aurait une autre piste moins onéreuse pour renforcer son milieu de terrain. Déjà évoqué par The Sun, l’intérêt des Gunners pour Julian Brandt a été confirmé par cet autre média anglais.

Une dernière menace pour l’OL ?

Le milieu de terrain allemand a perdu sa place de titulaire cette saison suite à l’émergence d’autres pépites chez les Borussen. Le club allemand ne devrait donc pas retenir son international (35 sélections/3 buts) au mercato. Si Arsenal s’est retiré de la course pour Houssem Aouar, la menace reste présente pour le milieu de 22 ans. Celui-ci demeure sur les tablettes de la Juventus de Turin. Le nonuple champion d’Italie est également un vieux prétendant du Lyonnais. Les Bianconeri pourraient adresser une offre à Lyon dès cet hiver selon certaines sources transalpines. La Vieille Dame pourrait inclure certains joueurs dans le deal pour diminuer le montant du transfert. Reste à savoir si cette option fera les affaires de Jean-Michel Aulas.













Par Ange A.