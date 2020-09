OL Mercato : Aulas répond à Arsenal pour Houssem Aouar

Le président de l’ OL, Jean-Michel Aulas, a répondu à l’offre transmise par Arsenal pour Houssem Aouar. Il estime que la proposition des Gunners est loin de la valeur de son joueur.

OL : L'offre d'Arsenal pour Aouar jugée insuffisante par Aulas

Pour recruter Houssem Aouar à l’OL, Arsenal a transmis une offre au club rhodanien. Plusieurs sources évoquent une proposition de 40 M€, mais RMC Sport croit savoir que le montant proposé est de 35 M€. La chaîne Téléfoot indique que le milieu de terrain des Gones a accepté les conditions du club londonien. En d’autres termes, il est déjà d’accord avec Arsenal pour son transfert. Ce qui n’est pas le cas pour Jean-Michel Aulas et son homologue anglais. Le patron de l’Olympique Lyonnais a en effet repoussé l’offre la jugeant insuffisante. « Pour Houssem Aouar, Arsenal est beaucoup trop éloigné de sa valeur », a-t-il justifié dans un message posté sur son compte Twitter. Si Arsenal ne revoit pas son offre à la hausse, il ne pourra pas s’attacher les services du meneur de jeu de 22 ans, car le dirigeant rhodanien se tient prêt à conserver ce dernier. « On compte sur Houssem Aouar pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en Ligue des Champions l’année prochaine », a-t-il prévenu. Jean-Michel Aulas avait pourtant accordé un bon de sortie au milieu de terrain formé au sein de l’académie de Lyon !

« Très peu de départs » de Lyon ces derniers jours

Le président du club de la capitale des Gaules a indiqué par ailleurs « qu'il y aura très peu de départs » durant ces derniers jours du mercato. Pour rappel, l'équipe de Rudi Garcia a été fortement dégraissée cet été, car elle ne jouera pas de coupe d'Europe cette saison. Ainsi, Lucas Tousart, Martin Terrier, Amine Gouiri, Pape Cheikh Diop, Fernando Marçal, Rafael, Kenny Tete, Bertrand Traoré et Anthony Racioppi ont été transférés. Outre Houssem Aouar, Memphis Depay, Moussa Dembélé et Jeff Reine-Adélaïde sont sur le départ.