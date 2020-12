Barça : Le coup dur se confirme pour Philippe Coutinho

Publié le 31 décembre 2020 à 04:00

Le FC Barcelone a communiqué sur la nature de la blessure de Philippe Coutinho mercredi. Le milieu offensif brésilien s’est blessé mardi lors du nul entre le Barça et Eibar (1-1).

La tuile se confirme pour Philippe Coutinho

Le FC Barcelone est à la ramasse en ce début de saison. Les Blaugranas n’occupent que le 6e rang en Liga et accusent 10 points de retard sur l’Atlético Madrid, le leader du championnat. Mardi, le club catalan a enregistré une nouvelle contreperformance à domicile. Les hommes de Ronald Koeman ont été contraints au partage des points par Eibar. Les deux formations se sont séparées sur le score d’un but partout. Outre cette contreperformance, le Barça a également perdu Philippe Coutinho. Le milieu offensif brésilien est sorti en fin de match et semblait touché au genou. Des examens approfondis réalisés mercredi ont confirmé « une lésion du ménisque externe du genou gauche ».

Une infirmerie barcelonaise qui ne désemplit pas

Si le FC Barcelone n'a pas dévoilé la durée d'indisponibilité du Brésilien, la presse locale estime qu'il va manquer plusieurs mois de compétition. Une durée minimum de trois mois d'absence est évoquée. Avec la blessure de Philippe Coutinho, le Barça voit la liste de ses blessés s'allonger. Les Blaugranas seront déjà privés de Gérard Piqué (genou), d'Ansu Fati (genou) et Sergi Roberto (cuisse) pour quelques mois. Ménagé contre Eibar en raison d'une gêne à la cheville, Lionel Messi sera de retour pour le prochain match du Barça. Dimanche, le club catalan se déplace sur la pelouse de Huesca.













