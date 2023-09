Malgré son statut de jeune talent issu du centre de formation du FC Barcelone, Ansu Fati n'entre pas dans les plans de Xavi, et a été prêté à Brighton.

Mercato FC Barcelone : Ansu Fati, de grand espoir à indésirable au Barça

Depuis plusieurs saisons, Ansu Fati est annoncé comme l'un des futurs grands joueurs du FC Barcelone. Cependant, ses blessures à répétition l'ont freiné dans sa progression ces dernières années, ce qui a empêché l'international espagnol (9 sélections, 2 buts) de faire son trou chez les Blaugranas. Une situation qui l'a poussé à partir en prêt, alors même que l'ailier de 20 ans n'entrait pas dans les plans de Xavi, l'entraîneur du Barça.

Ansu Fati a donc été mis sur la liste des prêts, et a suscité l'intérêt de plusieurs clubs. Tandis que le joueur souffrait de la présence de Gavi et l'arrivée de Joao Félix à la toute fin du mercato, plusieurs clubs de Premier League ont montré leur intérêt. Si Tottenham semblait tout proche de valider l'arrivée en prêt de l'ailier barcelonais, c'est finalement Brighton, qualifié en Ligue des Champions, qui a raflé la mise, s'offrant un joli renfort offensif.

Roberto De Zerbi a été décisif pour l'arrivée d'Ansu Fati

Dans une vidéo publiée par Brigthon, Ansu Fati se livre sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le club de Premier League. "J’ai beaucoup aimé la Premier League et Brighton était l’un des clubs que je suivais le plus, avoue le joueur espagnol. Je savais que c’était un club qui avait grandi ces dernières saisons et qui avait très bien progressé, se qualifiant même pour l’Europe cette saison."

Si la qualification en Ligue des Champions a été un argument majeur pour convaincre Ansu Fati, Roberto De Zerbi a aussi joué un grand rôle dans ce transfert. "J’ai d’abord parlé avec l’entraîneur et il m’a dit qu’il avait pleinement confiance en moi et m’a dit ce qu’il pensait de moi. Cela a été un facteur clé pour venir ici. Il a été la principale personne qui m’a convaincu." Reste à l'Espagnol de donner raison à son nouvel entraîneur en enchaînant les belles performances avec les Seagulls.