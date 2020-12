PSG Mercato : Lionel Messi pourrait signer d'ici février !

Publié le 29 décembre 2020 à 15:15

L'arrivée imminente de Mauricio Pochettino à la tête du PSG a relancé la rumeur d'une signature de Lionel Messi au mercato. L'Argentin, qui souhaite jouer avec son compatriote et son ancien coéquipier Neymar, serait tout proche de s'engager avec le club parisien, selon les informations récentes de la presse espagnole. Paris aurait d'ailleurs déjà tout prévu pour son arrivée.

Mercato PSG : "Messi a menti"

Dans un entretien accordé à la Sexta, Lionel Messi a refusé d'évoquer des liens avec le PSG, alors que les rumeurs sur une arrivée prochaine chez les champions de France se font insistantes. Même son entraîneur au FC Barcelone, Ronald Koeman, n'a pas été en mesure de dire si le sextuple Ballon d'Or resterait en Catalogne. L'Argentin a juste parlé d'envies nouvelles, comme de jouer un jour aux Etats-Unis, tout en restant très vague. Mais selon Diario Gol, Lionel "Messi a menti". Le média espagnol précise : "Il a des discussions très avancées avec le PSG. Il pourrait signer au plus tard durant la première semaine de février. À Paris, ils ont mis sur la table un contrat énorme, en incluant une maison clés en main et une école pour ses trois garçons. Messi a dit qu’il voulait jouer un jour en MLS. La question est juste de savoir s’il fera escale au PSG. Et si le panorama ne diffère pas de l’état actuel des choses, la réponse sera oui." Un accord financier entre les deux parties avait déjà été évoqué dès la semaine dernière par Don Balon.

L'Argentin pourrait signer au plus tard en février

L'arrivée de Mauricio Pochettino est un nouvel élément de poids en faveur du PSG, car Lionel Messi a déjà tenté de le faire venir au FC Barcelone. Pour l'ancien agent de l'Argentin, le départ du sextuple Ballon d'Or de Catalogne ne fait plus de doute. "Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel. Ça fait plusieurs années qu'il essaye de faire revenir Neymar au Barça. À plusieurs reprises, il l'a suggéré à ses dirigeants. Il y a une volonté et un désir communs d'être à nouveau coéquipiers, car ce sont des compétiteurs. Ils savent qu'ils auront plus de possibilités de gagner des titres en étant ensemble. Le PSG ? Oui, c'est une possibilité. Il y a Neymar, Di Maria, beaucoup de joueurs hispanophones. C'est une ville et un club qui sont attractifs pour n'importe quel joueur aujourd'hui, y compris Leo", a déclaré Josep Maria Minguella au Parisien il y a quelques jours.













